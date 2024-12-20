Vatandaşlardan Asgari Ücret Belirleme Komisyonunun Toplantılarda Neler Yaptığına Dair Güldüren Paylaşım!

2025 yılı için belirlenecek olan asgari ücret merakla bekleniyor. Asgari ücrete dair birçok toplantı gerçekleştirildi. Her toplantının sonucu iple çekildi. Ancak hala net bir ücret duyamadık. Hal böyle olunca içerik üreticileri de bu konuya değinmeden edemedi. Geçtiğimiz günlerde halkımızın biricik sosyoloğu Oğuzhan Alpdoğan paylaşımıyla viral olmuştu, şimdiyse Rıdvan Kevrek adlı içerik üreticisi paylaşımıyla konuşuluyor.