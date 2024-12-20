Vatandaşlardan Asgari Ücret Belirleme Komisyonunun Toplantılarda Neler Yaptığına Dair Güldüren Paylaşım!

2025 yılı için belirlenecek olan asgari ücret merakla bekleniyor. Asgari ücrete dair birçok toplantı gerçekleştirildi. Her toplantının sonucu iple çekildi. Ancak hala net bir ücret duyamadık. Hal böyle olunca içerik üreticileri de bu konuya değinmeden edemedi. Geçtiğimiz günlerde halkımızın biricik sosyoloğu Oğuzhan Alpdoğan paylaşımıyla viral olmuştu, şimdiyse Rıdvan Kevrek adlı içerik üreticisi paylaşımıyla konuşuluyor.
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“Asgari Ücret Belirleme Komisyonu”nun toplantılarda neler yaptığını anlatan videoda asgari ücret harici her şeye yer verilmişti.
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İzleyiciler video karşısında içerik üreticilerini tebrik etti. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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oo mersinimizin youtuber ları onedio çıkmış