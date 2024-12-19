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Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Konuşulmuş Olması Muhtemel Konular

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Konuşulmuş Olması Muhtemel Konular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2024 - 14:35

Özel sektörün büyük çoğunluğunun asgari ücret kazandığı ülkemizde en çok merak edilen sorulardan birinin 'Neden hepimiz asgari ücret alıyoruz?' değil de 'Asgari ücret ne kadar olacak?' fark edemeyeceğimiz şekilde absürt olması bir yana, minimum yani en az anlamına gelen bu kelime kasım aralık ayları arası ülke gündemini kasıp kavuruyor. Ancak şöyle de bir durum var ki komisyonlar kuruluyor, toplantılar yapılıyor, makam araçlarının çakar ışıklarının yansıması eşliğinde kuru pastalar çaylar tüketiliyor ama dizinin final sahnesinden önce reklam koyan kanallar gibi sonuç hep en sona bırakılıyor. Tabii bu komisyonlarda para veya 5 haneli bir sayı hariç, saatlerce ne konuşulduğu bilinmiyor. Biz de günlük geyiklerden olası gündemi tahmin etmeye çalıştık.

Biliyorsunuz yine net bir rakam veya yan yana dizilen 5 adet rakam çıkmadı ve toplantı içeriği merak edilmeye başladı.

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(11.30) İşçi temsilcilerinden birisi çocukların resmen gece okula gittiğinden yakındı, sektör temsilcileri pek oralı olmazken hükümet temsilcileri kuru pastalardan tattı.

(11.30) İşçi temsilcilerinden birisi çocukların resmen gece okula gittiğinden yakındı, sektör temsilcileri pek oralı olmazken hükümet temsilcileri kuru pastalardan tattı.

Komisyon üyelerinden biri kuru pastayı bayat bulurken diğerleri geçen senekinden iyi olduğu konusunda görüş belirtti. Çayların gelmesiyle 'çay dökülür mü, katılır mı, koyulur mu?' tartışması başladı. Sendika temsilcilerinden biri çayı Rize'de bahçesinden getirdiğini anlatıp şahsi peynircisi olmasıyla övündü. Dileyenlere numarasını da verebileceğini ancak çok dürüst bir esnaf olduğu için sadece belli aylarda satış yaptığını belirtirken yaşadığı gurur gözlerden kaçmadı.

(11.41) Trabzonspor'un Galatasaray'a attığı gol öncesi topun çıkıp çıkmadığı da işçi temsilcileri arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

(11.41) Trabzonspor'un Galatasaray'a attığı gol öncesi topun çıkıp çıkmadığı da işçi temsilcileri arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

İşçi temsilcilerinden biri toplantı salonuna hayali bir çizgi çizerek elindeki a4 kağıdından top yaptı ve topun 'izdüşümünü' anlattı. Diğer temsilci açı farkı olduğunu söyledi. Yapı konusu açıldı. Sonra kapandı. Sonra yine açıldı. Hararetli bir şekilde tartışan işçi temsilcilerini izleyen hükümet temsilcileri kuru pasta eşliğinde bu tartışmayı keyifle izledi.

(11.55) Toplantının Ankara'da yapılması nedeniyle bir kısım Ankara'yı düzenli bir şehir olduğundan dolayı övdü, diğer kentlerle kıyasladı.

(11.55) Toplantının Ankara'da yapılması nedeniyle bir kısım Ankara'yı düzenli bir şehir olduğundan dolayı övdü, diğer kentlerle kıyasladı.

Diğer temsilciler de düzenli olduğuna katılsa da sıkıcı olduğuna kanaat getirdi. Bir sektör temsilcisi 'ortamın varsa fena değil' diye nötr bir görüş ortaya attı. İstanbul'dan gelen sektör temsilcisinin Ankara'daki trafiğin daha iyi olduğunu belirtmesi üzerine hükümet temsilcisi bunun kötü hali olduğunu ısrarla belirterek kısa süreli de olsa uzaklara daldı.

(12.05) Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncu konusu açıldı. Kimisi Milor'un haklı olduğunu düşünürken lahmacuncuya sahip çıkanlar da oldu.

(12.05) Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncu konusu açıldı. Kimisi Milor'un haklı olduğunu düşünürken lahmacuncuya sahip çıkanlar da oldu.

(12.15) Bir ara Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın son olaydan sonra okula devam edip edemeyeceği tartışılır gibi olsa da temsilcilerin bir kısmı o saatlerde Yalı Çapkını'nı tercih ettiği kısaca yalıcı olduğu için toplantıdaki diğer konulara geçildi.

(12.20) Piyangoda büyük ikramiye çıksa sorusu soruldu. Temsilcilerin bir kısmı 600 milyona ev alacağından bahsedince komisyonun diğer üyeleri bunları vizyonsuzlukla suçladı.

(12.20) Piyangoda büyük ikramiye çıksa sorusu soruldu. Temsilcilerin bir kısmı 600 milyona ev alacağından bahsedince komisyonun diğer üyeleri bunları vizyonsuzlukla suçladı.

(12.24) Bülent Ersoy'un Altın Kelebek kostümünün bahsi açıldı. Bir üye telefondan Bülent Ersoy'a yapılan yılbaşı ağacı capsini gösterdi. Hükümet temsilcileri bu görüntüden pek hoşlanmadı.

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(11.29) 1 saatlik toplantıda sona gelinirken kuru pastaların beğenilmediğine dair mütabakat sağlandı.

(11.29) 1 saatlik toplantıda sona gelinirken kuru pastaların beğenilmediğine dair mütabakat sağlandı.

Seneye pastanenin değiştirilmesi kararının yanısıra Tunalı'da bir pastanenin glikoz kullanmadığı oranın tercih edilmesi gerektiği önerildi. İşçi temsilcisinin seneye yılbaşı çekilişi yapalım tarzı esprili önerisi hükümet temsilcileri tarafından komik bulunmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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