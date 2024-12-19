Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Konuşulmuş Olması Muhtemel Konular

Özel sektörün büyük çoğunluğunun asgari ücret kazandığı ülkemizde en çok merak edilen sorulardan birinin 'Neden hepimiz asgari ücret alıyoruz?' değil de 'Asgari ücret ne kadar olacak?' fark edemeyeceğimiz şekilde absürt olması bir yana, minimum yani en az anlamına gelen bu kelime kasım aralık ayları arası ülke gündemini kasıp kavuruyor. Ancak şöyle de bir durum var ki komisyonlar kuruluyor, toplantılar yapılıyor, makam araçlarının çakar ışıklarının yansıması eşliğinde kuru pastalar çaylar tüketiliyor ama dizinin final sahnesinden önce reklam koyan kanallar gibi sonuç hep en sona bırakılıyor. Tabii bu komisyonlarda para veya 5 haneli bir sayı hariç, saatlerce ne konuşulduğu bilinmiyor. Biz de günlük geyiklerden olası gündemi tahmin etmeye çalıştık.