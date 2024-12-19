Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Konuşulmuş Olması Muhtemel Konular
Özel sektörün büyük çoğunluğunun asgari ücret kazandığı ülkemizde en çok merak edilen sorulardan birinin 'Neden hepimiz asgari ücret alıyoruz?' değil de 'Asgari ücret ne kadar olacak?' fark edemeyeceğimiz şekilde absürt olması bir yana, minimum yani en az anlamına gelen bu kelime kasım aralık ayları arası ülke gündemini kasıp kavuruyor. Ancak şöyle de bir durum var ki komisyonlar kuruluyor, toplantılar yapılıyor, makam araçlarının çakar ışıklarının yansıması eşliğinde kuru pastalar çaylar tüketiliyor ama dizinin final sahnesinden önce reklam koyan kanallar gibi sonuç hep en sona bırakılıyor. Tabii bu komisyonlarda para veya 5 haneli bir sayı hariç, saatlerce ne konuşulduğu bilinmiyor. Biz de günlük geyiklerden olası gündemi tahmin etmeye çalıştık.
(11.30) İşçi temsilcilerinden birisi çocukların resmen gece okula gittiğinden yakındı, sektör temsilcileri pek oralı olmazken hükümet temsilcileri kuru pastalardan tattı.
(11.41) Trabzonspor'un Galatasaray'a attığı gol öncesi topun çıkıp çıkmadığı da işçi temsilcileri arasında hararetli tartışmalara neden oldu.
(11.55) Toplantının Ankara'da yapılması nedeniyle bir kısım Ankara'yı düzenli bir şehir olduğundan dolayı övdü, diğer kentlerle kıyasladı.
(12.05) Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncu konusu açıldı. Kimisi Milor'un haklı olduğunu düşünürken lahmacuncuya sahip çıkanlar da oldu.
(12.20) Piyangoda büyük ikramiye çıksa sorusu soruldu. Temsilcilerin bir kısmı 600 milyona ev alacağından bahsedince komisyonun diğer üyeleri bunları vizyonsuzlukla suçladı.
(11.29) 1 saatlik toplantıda sona gelinirken kuru pastaların beğenilmediğine dair mütabakat sağlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Nasılsıniz, iyi misiniz, kaynanan nasıl, çocuklar nasıl, oğlan askere gitti mi, ....