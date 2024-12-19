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Sahte Balcılar İfşa Oldu: Bakanlık Yeni Tağşiş Listesini Açıkladı

Sahte Balcılar İfşa Oldu: Bakanlık Yeni Tağşiş Listesini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.12.2024 - 14:07

Türkiye’de her geçen gün artan yaşam maliyeti sebebiyle birçok vatandaş gıdaya ulaşımda zorluk yaşarken çıkarcı firmalar ise vatandaşlara taklit ve tağşiş yaptıkları ürünlerini satmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sonrasında sahte balcılar ifşa edildi. Bakanlık, 6 firmanın ürünlerinde taklit ve tağşiş olduğunu açıkladı.

İşte vatandaşa sahte bal satmaya çalışan firmalar 👇

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı gıda denetimleri sonrasında ürünlerinde domuz eti, at ve eşek eti kullanan firmalar ifşa edilmişti. Ayrıca zeytinyağı, yoğurt, baharat gibi ürünlerde de tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı gıda denetimleri sonrasında ürünlerinde domuz eti, at ve eşek eti kullanan firmalar ifşa edilmişti. Ayrıca zeytinyağı, yoğurt, baharat gibi ürünlerde de tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın geçtiğimiz gün yayınladığı listede çayda hile yapan firmalar açıklanmıştı.

Bakanlığın geçtiğimiz gün yayınladığı listede çayda hile yapan firmalar açıklanmıştı.

Detaylar 👇

Bakanlığın 19 Aralık’ta yayınladığı listede ise sahte bal satan firmalar ifşa edildi.

Bakanlığın 19 Aralık’ta yayınladığı listede ise sahte bal satan firmalar ifşa edildi.

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Sahte bal nasıl anlaşılır? 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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