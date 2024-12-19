Sahte Balcılar İfşa Oldu: Bakanlık Yeni Tağşiş Listesini Açıkladı

Türkiye’de her geçen gün artan yaşam maliyeti sebebiyle birçok vatandaş gıdaya ulaşımda zorluk yaşarken çıkarcı firmalar ise vatandaşlara taklit ve tağşiş yaptıkları ürünlerini satmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sonrasında sahte balcılar ifşa edildi. Bakanlık, 6 firmanın ürünlerinde taklit ve tağşiş olduğunu açıkladı.

İşte vatandaşa sahte bal satmaya çalışan firmalar 👇