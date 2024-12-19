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Asgari Ücretin Üçüncü Toplantısında Yine Rakam Çıkmamasına Gelen Tepkiler

Asgari Ücretin Üçüncü Toplantısında Yine Rakam Çıkmamasına Gelen Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 14:26

2025 asgari ücreti adeta kördüğüm oldu. 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık 2024 Perşembe günü gerçekleştirdi. Üçüncü toplantıda milyonlarca vatandaş rakam çıkmasını beklerken son toplantıda da bir rakam çıkmadı. Böylece asgari ücret zam teklifleri dördüncü toplantıya kaldı. Geçen sene 27 Aralık'ta belirlenen asgari ücretin 31 Aralık 2024'e belli olması bekleniyor. 

Öte yandan toplantıdan rakam çıkmaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi. Hep birlikte o tepkilere bakalım!

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Asgari ücret 2025 zammı merakla bekleniyor. Zammı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı ve üçüncü kez rakam çıkmadı.

Asgari ücret 2025 zammı merakla bekleniyor. Zammı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı ve üçüncü kez rakam çıkmadı.

Asgari ücretin ne kadar olacağı dördüncü toplantıda belli olacak. Ancak üçüncü toplantıda da rakam konuşulmaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi.

Asgari ücretin ne kadar olacağı dördüncü toplantıda belli olacak. Ancak üçüncü toplantıda da rakam konuşulmaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi.

İşte o tepkiler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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