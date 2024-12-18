Asgari Ücret 2025 Zammı İçin Bugüne Kadar Kim Hangi Tahminde Bulundu?

2025 asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yeni yıl için asgari ücret tartışmaları önceki senelerden farklı olarak bu kez aylar öncesinden başladı. Eylül ayı itibaren kamuoyunda oldukça yoğun bir gündem oluştu.

7 milyon çalışanı doğrudan; ülkenin tamamını ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücretin 2025’te ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çünkü asgari ücret, sadece işverenin çalışana verdiği minimum ücret değil... Asgari ücretle birlikte neredeyse A’dan Z’ye her kaleme zam da kaçınılmaz olacak. Günlük hayat, temel tüketim ürünleri, kiraya kadar pek unsurda fiyat artışları olacak.

Öyle ki daha 2025 Ocak ayı gelmeden aylar öncesinden marketler raflarda etiket değişimine başladı.

Peki, asgari ücretle ilgili öne çıkan tahminler neler? Bugüne kadar yapılan açıklamalara ve öngörülere bakıldığında çeşitli senaryolar ortaya çıkıyor. Gelin, asgari ücretle ilgili bugüne kadar hangi tahminler yapıldı, kim ne dedi hep birlikte göz atalım ve hatırlayalım.👇🏻