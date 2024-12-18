Asgari Ücret 2025 Zammı İçin Bugüne Kadar Kim Hangi Tahminde Bulundu?
2025 asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yeni yıl için asgari ücret tartışmaları önceki senelerden farklı olarak bu kez aylar öncesinden başladı. Eylül ayı itibaren kamuoyunda oldukça yoğun bir gündem oluştu.
7 milyon çalışanı doğrudan; ülkenin tamamını ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücretin 2025’te ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çünkü asgari ücret, sadece işverenin çalışana verdiği minimum ücret değil... Asgari ücretle birlikte neredeyse A’dan Z’ye her kaleme zam da kaçınılmaz olacak. Günlük hayat, temel tüketim ürünleri, kiraya kadar pek unsurda fiyat artışları olacak.
Öyle ki daha 2025 Ocak ayı gelmeden aylar öncesinden marketler raflarda etiket değişimine başladı.
Peki, asgari ücretle ilgili öne çıkan tahminler neler? Bugüne kadar yapılan açıklamalara ve öngörülere bakıldığında çeşitli senaryolar ortaya çıkıyor. Gelin, asgari ücretle ilgili bugüne kadar hangi tahminler yapıldı, kim ne dedi hep birlikte göz atalım ve hatırlayalım.👇🏻
Yılın son ayıyla birlikte aylar öncesinden konuşulmaya ve merak edilmeye başlanan 2025 asgari ücret zammı kördüğümü de önümüzdeki günlerde çözülecek.
Peki asgari ücret zammı için bugüne kadar kim ne dedi, tahminler neler? Gelin hep birlikte tahminleri, açıklamaları ve verileri özet geçelim👇🏻
1. "Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre zam yapılırsa..."
2. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:
3. Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu:
4. Araştırma şirketlerinden asgari ücret anketi:
5. Cem Küçük: "24 bin-24 bin 500 TL"
6. Uluslararası kuruluşlar, asgari ücret için ne dedi?
7. Siyasi partilerin asgari ücret talebi.
8. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: "Yüzde 30 zam."
9. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin: “Yüzde 30-35 zam.”
10. Ekonomist Muhammet Bayram: “En az yüzde 30, en fazla yüzde 35.5 zam.”
11. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: “Yüzde 47 zam.”
12. AK Partili vekillerin beklentileri: “En az 22 bin TL ve üzeri.”
13. Ekonomist Mahfi Eğilmez: “Yüzde 35-yüzde 45”
14. Sabah Yazarı Önder Yılmaz: “Yüzde 35 zam.”
15. Gazeteci Fatih Portakal: “Yüzde 41 zam.”
16. Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara: “Taban oran yüzde 28”
Tahminleri değerlendirdiğimizde genel olarak beklenti yüzde 35-40 arasında yer alıyor. Çoğunluğa göre yüzde 45 oranında zam olasılığı mevcut ancak bu zam Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılabilir.
Kasım ayının başında “Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?” başlıklı bir anket yayımladık. Anketin sonuçlarına göre vatandaşın beklentisi ile hayal ettiği oldukça farklı…
Sence hükümet 2025 asgari ücreti kaç TL yapar?
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