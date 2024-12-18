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Asgari Ücret 2025 Zammı İçin Bugüne Kadar Kim Hangi Tahminde Bulundu?

Asgari Ücret 2025 Zammı İçin Bugüne Kadar Kim Hangi Tahminde Bulundu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 17:15

2025 asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yeni yıl için asgari ücret tartışmaları önceki senelerden farklı olarak bu kez aylar öncesinden başladı. Eylül ayı itibaren kamuoyunda oldukça yoğun bir gündem oluştu.  

7 milyon çalışanı doğrudan; ülkenin tamamını ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücretin 2025’te ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çünkü asgari ücret, sadece işverenin çalışana verdiği minimum ücret değil... Asgari ücretle birlikte neredeyse A’dan Z’ye her kaleme zam da kaçınılmaz olacak. Günlük hayat, temel tüketim ürünleri, kiraya kadar pek unsurda fiyat artışları olacak.

Öyle ki daha 2025 Ocak ayı gelmeden aylar öncesinden marketler raflarda etiket değişimine başladı. 

Peki, asgari ücretle ilgili öne çıkan tahminler neler? Bugüne kadar yapılan açıklamalara ve öngörülere bakıldığında çeşitli senaryolar ortaya çıkıyor. Gelin, asgari ücretle ilgili bugüne kadar hangi tahminler yapıldı, kim ne dedi hep birlikte göz atalım ve hatırlayalım.👇🏻

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Yılın son ayıyla birlikte aylar öncesinden konuşulmaya ve merak edilmeye başlanan 2025 asgari ücret zammı kördüğümü de önümüzdeki günlerde çözülecek.

Yılın son ayıyla birlikte aylar öncesinden konuşulmaya ve merak edilmeye başlanan 2025 asgari ücret zammı kördüğümü de önümüzdeki günlerde çözülecek.

Asgari ücretle birlikte pek çok kaleme de zam bekleniyor. Bu nedenle vatandaş asgari ücretin cebe girmeden havada buhar olacağı görüşünde.

Peki asgari ücret zammı için bugüne kadar kim ne dedi, tahminler neler? Gelin hep birlikte tahminleri, açıklamaları ve verileri özet geçelim👇🏻

Peki asgari ücret zammı için bugüne kadar kim ne dedi, tahminler neler? Gelin hep birlikte tahminleri, açıklamaları ve verileri özet geçelim👇🏻

1. "Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre zam yapılırsa..."

1. "Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre zam yapılırsa..."

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2024 sonu için enflasyon tahminini yüzde 44; 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 21 olarak belirledi.

Yüzde 44'lük enflasyon oranı dikkate alınarak bir artış yapılırsa, asgari ücret 24 bin 482 TL olacak.

Eğer yüzde 21'lik bir zam yapılırsa, asgari ücret 20 bin 500 TL civarında bir rakam olacak.

2. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

2. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek, enflasyonun şu an da 47 olduğunu ve yıl sonu ise ‘muhtemelen yüzde 45’ olacağını dile getirdi. 

Şimşek, “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.

  • Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılırsa 24 bin 652 TL’ye ulaşacak. 

  • Asgari ücrete yüzde 47 oranında bir zam yapılırsa 24 bin 992 TL’ye ulaşacak. 

3. Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu:

3. Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu:

2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Daron Acemoğlu, asgari ücrete dair sorulan soruya “Verimliği artırmadan asgari ücreti yüzde 50’ye, yüzde 70’e çıkartarak ücreti artıramazsınız” yanıtını verdi. 

Acemoğlu’na göre problem ‘verimlilik’ ve bu verimliliği artırmadan işçi sınıfının refahı düzeltilemez. Bu nedenle Acemoğlu, Türkiye’de verimlilik artırıldıkça ücretlerin artacağını söyledi.

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4. Araştırma şirketlerinden asgari ücret anketi:

4. Araştırma şirketlerinden asgari ücret anketi:

  • MetroPOLL araştırmanın yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 33.5’i asgari ücretin 2025’te en az 35 bin TL olması gerektiğini düşünüyor. “En az 30 bin TL olmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 32.5 ile ikinci sırada yer aldı. 

  • Arada Survey’in ise 4 bin 539 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 40’ı asgari ücrete yüzde 25-50 arasında zam yapılacağı görüşünde.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbulluların asgari ücret beklentisi 33 bin 406 lira.

5. Cem Küçük: "24 bin-24 bin 500 TL"

5. Cem Küçük: "24 bin-24 bin 500 TL"

Gazeteci Cem Küçük, geçen haftalarda canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete dair tahminini paylaşmıştı. Küçük, asgari ücretin 24 bin-24 bin 500 TL aralığında olmasını beklediğini dile getirdi.

6. Uluslararası kuruluşlar, asgari ücret için ne dedi?

6. Uluslararası kuruluşlar, asgari ücret için ne dedi?

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye 'Yüksek zamdan kaçının' uyarısında bulunmuştu. IMF, yüzde 25'lik bir zam mesajını vermişti.

Deutsche Bank ise yüzde 25-30 arası bir zam beklendiğini dile getirmişti.

7. Siyasi partilerin asgari ücret talebi.

7. Siyasi partilerin asgari ücret talebi.

8. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: "Yüzde 30 zam."

8. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: "Yüzde 30 zam."

Geçen sene asgari ücret tahminini doğru bilen Erdursun, yüzde 30 zam beklediğini dile getirdi. Yüzde 30 zam yapıldığı takdirde asgari ücret 22 bin TL'ye ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye gireceği senaryoyu paylaşan Erdursun, 'Erdoğan devreye girerse rakam 23 bin TL'ye çıkabilir' ifadelerini kullandı.

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9. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin: “Yüzde 30-35 zam.”

9. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin: “Yüzde 30-35 zam.”

Asgari ücrette ilk zam pazarlığının yüzde 21’den başlayacağını öngören Şirin, bu oranın yüzde 30-35’lere çıkacağı görüşünde. Şirin’e göre asgari ücrette son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. 

  • Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin TL’ye yükselecek.

  • Yüzde 35 zam senaryosunda ise rakam 22 bin 952 TL olacak. 

10. Ekonomist Muhammet Bayram: “En az yüzde 30, en fazla yüzde 35.5 zam.”

10. Ekonomist Muhammet Bayram: “En az yüzde 30, en fazla yüzde 35.5 zam.”

Bayram, asgari ücrete en az yüzde 30 en fazla yüzde 35.5 zam yapılacağını düşünüyor. Bu oranda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajının etkili olduğu görüşünde.

11. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: “Yüzde 47 zam.”

11. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: “Yüzde 47 zam.”

Mevlüt Tezel, köşe yazısında asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da devreye girmesiyle 25 bin TL olacağı görüşünü paylaştı. Yani bu oran yüzde 47 zam anlamına geliyor.

12. AK Partili vekillerin beklentileri: “En az 22 bin TL ve üzeri.”

12. AK Partili vekillerin beklentileri: “En az 22 bin TL ve üzeri.”

AK Parti kulislerine göre vekiller asgari ücretin en az 22 bin TL ve üzeri olması gerektiğini düşünüyor. Kulislerde öne çıkan tahmin ise yüzde 44 zam.

Yüzde 44 zam ile asgari ücret 24 bin 432 TL civarında olacak.

13. Ekonomist Mahfi Eğilmez: “Yüzde 35-yüzde 45”

13. Ekonomist Mahfi Eğilmez: “Yüzde 35-yüzde 45”

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2025 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 35 zammın sürpriz olmayacağını belirtmişti. Ancak son verileri değerlendiren Eğilmez, tahmini yılsonu enflasyonu yüzde 45 üzerinden bir hesaplama yapmış ve bu oranlar ışığında asgari ücretin 24 bin 652 TL olabileceğini paylaşmıştı.

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14. Sabah Yazarı Önder Yılmaz: “Yüzde 35 zam.”

14. Sabah Yazarı Önder Yılmaz: “Yüzde 35 zam.”

Öner Yılmaz, geçen hafta yayımlanan yazısında asgari ücret için masada olan en güçlü ihtimali yazdı. Yılmaz, masadaki konuşulan oranın yüzde 35 olduğunu ifade etti.

15. Gazeteci Fatih Portakal: “Yüzde 41 zam.”

15. Gazeteci Fatih Portakal: “Yüzde 41 zam.”

Geçen haftalarda Sözcü TV’de asgari ücrete dair kulisleri aktaran Portakal, 24 bin TL rakamını telaffuz etti. Portakal, kulislerde konuşulan oranın yüzde 40-41 olduğunu belirtti.

16. Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara: “Taban oran yüzde 28”

16. Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara: “Taban oran yüzde 28”

Prof. Dr. Hakan Kara, yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını tahmin ettiğini ve bu nedenle taban oranın bu rakamdan başlayacağını ifade etmişti.

Tahminleri değerlendirdiğimizde genel olarak beklenti yüzde 35-40 arasında yer alıyor. Çoğunluğa göre yüzde 45 oranında zam olasılığı mevcut ancak bu zam Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılabilir.

Tahminleri değerlendirdiğimizde genel olarak beklenti yüzde 35-40 arasında yer alıyor. Çoğunluğa göre yüzde 45 oranında zam olasılığı mevcut ancak bu zam Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılabilir.

Peki Onedio okuyucuları ne diyor?👇🏻

Kasım ayının başında “Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?” başlıklı bir anket yayımladık. Anketin sonuçlarına göre vatandaşın beklentisi ile hayal ettiği oldukça farklı…

Kasım ayının başında “Asgari Ücret 2025’te Ne Kadar Olmalı? Maaşın Kaç TL Olursa Mutlu Olursun?” başlıklı bir anket yayımladık. Anketin sonuçlarına göre vatandaşın beklentisi ile hayal ettiği oldukça farklı…

İşte anketin sonuçları👇🏻

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Sence hükümet 2025 asgari ücreti kaç TL yapar?

Sence hükümet 2025 asgari ücreti kaç TL yapar?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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