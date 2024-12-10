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Asgari Ücretliyi Üzecek Tahmin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girecek, Yeterli Olmayacak"

Asgari Ücretliyi Üzecek Tahmin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girecek, Yeterli Olmayacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 13:38

Neredeyse her yeni gün her kaleme gelen zamlar ve git gide derinleşen ekonomik kriz karşısında vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışıyor. 2025 yılında mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücret zamlanacak, emeklinin maaşı da artacak. Çalışana beslenme, barınma, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için verilen asgari ücretin bu sayılan ihtiyaçları karşılamadığı aşikâr. Bu nedenle milyonlarca çalışan ve emekli ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak; zamma karşı dik dürüş sergileyeceği bir ücret talep ediyor. 

Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV yayınında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerini paylaştı, kulisleri yorumladı.

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Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve emekli derinleşen ekonomik kriz karşısında rahatça yaşayabileceği, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı bir maaş talep ediyor.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve emekli derinleşen ekonomik kriz karşısında rahatça yaşayabileceği, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı bir maaş talep ediyor.

2025 Ocak itibarıyla asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelecek. Ne kadar zam geleceği Ocak ayında belli olacak. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV’de asgari ücrete dair tahminlerini paylaştı.

2025 Ocak itibarıyla asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelecek. Ne kadar zam geleceği Ocak ayında belli olacak. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV’de asgari ücrete dair tahminlerini paylaştı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek, yüzde 30-35 zamda karar kılınacak.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek, yüzde 30-35 zamda karar kılınacak.”

Asgari ücrette ilk olarak yüzde 21 zammın konuşulmasını beklediğini kaydeden Şirin,  daha sonra bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını tahmin ettiğini paylaştı. Şirin’e göre asgari ücrette son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek ve yüzde 30-35 arasında karar verilecek.

Emre Şirin’e göre yüzde 30-35 arasında zam olacak.

Emre Şirin’e göre yüzde 30-35 arasında zam olacak.

Bakan Mehmet Şimşek’in düşüncelerinin de dikkate alınacağını vurgulayan Şirin, kendi tahminin de yüzde 30-35 aralığında olduğunu dile getirdi.

“Enflasyonun bile altında kalan asgari ücret artışı olacak.”

“Enflasyonun bile altında kalan asgari ücret artışı olacak.”

Emre Şirin, asgari ücretlinin 2025 yılında da enflasyona ezdirileceğini söyleyerek “Tutmayan bir enflasyonun bile altında kalacak bir asgari ücret artışından bahsediyoruz. Enflasyonu çözmek gerekir. Enflasyonu çözemedikçe siz ne kadar artış yaparsanız yapın her artan asgari ücret bir öncekinden daha az alım gücüne sahip olacak” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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