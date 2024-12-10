Asgari Ücretliyi Üzecek Tahmin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girecek, Yeterli Olmayacak"
Asgari Ücretliyi Üzecek Tahmin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girecek, Yeterli Olmayacak"
Neredeyse her yeni gün her kaleme gelen zamlar ve git gide derinleşen ekonomik kriz karşısında vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışıyor. 2025 yılında mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücret zamlanacak, emeklinin maaşı da artacak. Çalışana beslenme, barınma, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için verilen asgari ücretin bu sayılan ihtiyaçları karşılamadığı aşikâr. Bu nedenle milyonlarca çalışan ve emekli ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak; zamma karşı dik dürüş sergileyeceği bir ücret talep ediyor.
Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV yayınında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerini paylaştı, kulisleri yorumladı.
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Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve emekli derinleşen ekonomik kriz karşısında rahatça yaşayabileceği, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı bir maaş talep ediyor.
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2025 Ocak itibarıyla asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelecek. Ne kadar zam geleceği Ocak ayında belli olacak. Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV’de asgari ücrete dair tahminlerini paylaştı.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek, yüzde 30-35 zamda karar kılınacak.”
Emre Şirin’e göre yüzde 30-35 arasında zam olacak.
“Enflasyonun bile altında kalan asgari ücret artışı olacak.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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