Asgari Ücretliyi Üzecek Tahmin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girecek, Yeterli Olmayacak"

Neredeyse her yeni gün her kaleme gelen zamlar ve git gide derinleşen ekonomik kriz karşısında vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışıyor. 2025 yılında mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücret zamlanacak, emeklinin maaşı da artacak. Çalışana beslenme, barınma, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için verilen asgari ücretin bu sayılan ihtiyaçları karşılamadığı aşikâr. Bu nedenle milyonlarca çalışan ve emekli ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak; zamma karşı dik dürüş sergileyeceği bir ücret talep ediyor.

Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, Sözcü TV yayınında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerini paylaştı, kulisleri yorumladı.

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