AK Partili Milletvekillerinin Kapalı Kapılar Ardında Açıkladığı Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı

Yeni yıl için geri sayım başlarken 2025 asgari ücret ve emekli maaş zamları da vatandaşın bir numaralı gündemi. 10 Aralık Salı günü başlayacak asgari ücret maratonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dört toplantının ardından bir rakam vermesi bekleniyor.

Maaş zammı süreci başlarken uzmanlardan tahminler sıralanıyor. Peki AK Partili milletvekilleri zamlara dair ne düşünüyor?

Ekonomim’den Besti Karalar, AK Parti’de iki farklı görüşün hakim olduğunu dile getirirken bunu ‘beklenti ve tahminler’ olarak ayırıyor. İşte detaylar…

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