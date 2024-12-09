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AK Partili Milletvekillerinin Kapalı Kapılar Ardında Açıkladığı Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı

AK Partili Milletvekillerinin Kapalı Kapılar Ardında Açıkladığı Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 15:13

Yeni yıl için geri sayım başlarken 2025 asgari ücret ve emekli maaş zamları da vatandaşın bir numaralı gündemi. 10 Aralık Salı günü başlayacak asgari ücret maratonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dört toplantının ardından bir rakam vermesi bekleniyor. 

Maaş zammı süreci başlarken uzmanlardan tahminler sıralanıyor. Peki AK Partili milletvekilleri zamlara dair ne düşünüyor?

Ekonomim’den Besti Karalar, AK Parti’de iki farklı görüşün hakim olduğunu dile getirirken bunu ‘beklenti ve tahminler’ olarak ayırıyor. İşte detaylar…

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Milyonlarca çalışan ve emekli, 2025 maaş zammı alacak. Vatandaşların ve kamuoyunun yanıtını merakla beklediği soru ise "Asgari ücrete ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?"

Milyonlarca çalışan ve emekli, 2025 maaş zammı alacak. Vatandaşların ve kamuoyunun yanıtını merakla beklediği soru ise "Asgari ücrete ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?"

10 Aralık Salı günü, bu sorunun yanıtı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. İlk toplantıda bir rakam belirlenmeyecek ancak önümüzdeki döneme dair önemli mesajlar verilecek.

Sık sık uzmanlar, ekonomistler verilerden yola çıkarak maaş tahminlerini paylaşsa da iktidar cephesinde neler konuşulduğu merak ediliyor.

Sık sık uzmanlar, ekonomistler verilerden yola çıkarak maaş tahminlerini paylaşsa da iktidar cephesinde neler konuşulduğu merak ediliyor.

Ekonomim’den Besti Karalar, AK Partili vekillere söz verdi. 

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AK Parti’de ‘beklentiler ve tahminler’ olarak zam görüşü ayrılıyor. Vekillere göre “Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanamıyor.”

AK Parti’de ‘beklentiler ve tahminler’ olarak zam görüşü ayrılıyor. Vekillere göre “Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanamıyor.”

“2025 yılı asgari ücret 22 bin ve üzeri olmalı.”

“2025 yılı asgari ücret 22 bin ve üzeri olmalı.”

Vekiller, emekli maaşlarının seçimlerde oy kaybettirdiğinin altını çiziyor. Asgari ücrette zam oranının yüzde 44 olacağı yönünde beklentileri olduğunu vurgulayan vekiller, “Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu oranın daha yukarı çıkması sürpriz olur” diyor.

AK Partili vekiller asgari ücretin 23 bin altında olmaması gerektiğinin altını çiziyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine 24 bin TL’nin üzerine çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan vekiller emekli maaşının ise 16 bin olması gerektiğini kaydediyor.

Öte yandan vekiller emekli maaşının ise 16 bin olması gerektiğini kaydediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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