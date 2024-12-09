AK Partili Milletvekillerinin Kapalı Kapılar Ardında Açıkladığı Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı
AK Partili Milletvekillerinin Kapalı Kapılar Ardında Açıkladığı Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı
Yeni yıl için geri sayım başlarken 2025 asgari ücret ve emekli maaş zamları da vatandaşın bir numaralı gündemi. 10 Aralık Salı günü başlayacak asgari ücret maratonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dört toplantının ardından bir rakam vermesi bekleniyor.
Maaş zammı süreci başlarken uzmanlardan tahminler sıralanıyor. Peki AK Partili milletvekilleri zamlara dair ne düşünüyor?
Ekonomim’den Besti Karalar, AK Parti’de iki farklı görüşün hakim olduğunu dile getirirken bunu ‘beklenti ve tahminler’ olarak ayırıyor. İşte detaylar…
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Milyonlarca çalışan ve emekli, 2025 maaş zammı alacak. Vatandaşların ve kamuoyunun yanıtını merakla beklediği soru ise "Asgari ücrete ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?"
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Sık sık uzmanlar, ekonomistler verilerden yola çıkarak maaş tahminlerini paylaşsa da iktidar cephesinde neler konuşulduğu merak ediliyor.
AK Parti’de ‘beklentiler ve tahminler’ olarak zam görüşü ayrılıyor. Vekillere göre “Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanamıyor.”
“2025 yılı asgari ücret 22 bin ve üzeri olmalı.”
Öte yandan vekiller emekli maaşının ise 16 bin olması gerektiğini kaydediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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