Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sitem Etti: “Bir Audi’yi Diyanet İşleri Başkanı’na Çok Gördüler”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sitem Etti: “Bir Audi’yi Diyanet İşleri Başkanı’na Çok Gördüler”
Diyanet, uzun süredir milyar liralık bütçeleriyle tartışmaların odağında. Gazeteci Nagehan Alçı’ya konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeniden tartışmalara neden olacak açıklamalarda bulundu.
Bindiği milyon liralık Audi araçlarıyla eleştirilerin yöneltildiği Erbaş, bu konuyla ilgili sitem etti: “O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.”
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Diyanet’in tartışmalı uygulamaları ve yıllık bütçeleri sık sık en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı, gazeteci Nagehan Alçı’ya konuştu, tartışılan konulara değindi.
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"Diyanet'in bütçesi, genel bütçede her yıl yüzde 1'in altında."
Milyon liralık Audi araçlara bindiği görüntülenen Erbaş, bu nedenle tepki çekmişti. Söz konusu konuya değinen Erbaş, adeta sitem etti.
"Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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sana audi için söyleyecekler onlara de ki biz audiyi sizler için indirdik ve helal kıldık
👍👏😆
De ki; Diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere A5, A6, A7, A8, Quattro modellerini rahat kullanasın diye sana helal kıldık. Audi sûresi Q7. Ayet
audi billahi mineşşeytanirracim
teker patlayınca araba değiştirilir zaten..