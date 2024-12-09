Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sitem Etti: “Bir Audi’yi Diyanet İşleri Başkanı’na Çok Gördüler”

Erbaş Alçı'nın sorusuna şu yanıtı verdi:

“1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla.

Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.”