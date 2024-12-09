onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sitem Etti: “Bir Audi’yi Diyanet İşleri Başkanı’na Çok Gördüler”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sitem Etti: “Bir Audi’yi Diyanet İşleri Başkanı’na Çok Gördüler”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 12:26

Diyanet, uzun süredir milyar liralık bütçeleriyle tartışmaların odağında. Gazeteci Nagehan Alçı’ya konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeniden tartışmalara neden olacak açıklamalarda bulundu.

Bindiği milyon liralık Audi araçlarıyla eleştirilerin yöneltildiği Erbaş, bu konuyla ilgili sitem etti: “O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.”

Kaynak: Habertürk-Nagehan Alçı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyanet’in tartışmalı uygulamaları ve yıllık bütçeleri sık sık en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı, gazeteci Nagehan Alçı’ya konuştu, tartışılan konulara değindi.

Diyanet’in tartışmalı uygulamaları ve yıllık bütçeleri sık sık en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı, gazeteci Nagehan Alçı’ya konuştu, tartışılan konulara değindi.

"Diyanet'in bütçesi, genel bütçede her yıl yüzde 1'in altında."

"Diyanet'in bütçesi, genel bütçede her yıl yüzde 1'in altında."

Bütçenin yüzde 95'inin personel gideri olduğunu söyleyen Erbaş, 2025 için öngörülen rakamın 130 milyar olduğunu belirtti. Bu miktarın 125 milyarı personel gideri.

Milyon liralık Audi araçlara bindiği görüntülenen Erbaş, bu nedenle tepki çekmişti. Söz konusu konuya değinen Erbaş, adeta sitem etti.

Milyon liralık Audi araçlara bindiği görüntülenen Erbaş, bu nedenle tepki çekmişti. Söz konusu konuya değinen Erbaş, adeta sitem etti.

Alçı, Erbaş’a “Peki ya makam arabaları? Madem devlet tasarruf edecek araç sayısı azaltılamaz mı?” sorusunu yöneltti.

"Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler."

"Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler."

Erbaş Alçı'nın sorusuna şu yanıtı verdi:

“1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. 

Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
17
13
5
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

sana audi için söyleyecekler onlara de ki biz audiyi sizler için indirdik ve helal kıldık

Halil Değerli

👍👏😆

Turgut Güler

De ki; Diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere A5, A6, A7, A8, Quattro modellerini rahat kullanasın diye sana helal kıldık. Audi sûresi Q7. Ayet

garibann

audi billahi mineşşeytanirracim

Ece Özge Çetin

teker patlayınca araba değiştirilir zaten..