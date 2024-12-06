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Komşudan Mehmet Şimşek'in Aklına Düşürecek Turistlere Ek Vergi Kararı

Komşudan Mehmet Şimşek'in Aklına Düşürecek Turistlere Ek Vergi Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 18:52

Yunanistan’ın turistik Santorini ve Mikonos adalarında turistlere ek vergi getirildi. Her sen milyonlarca turiste ev sahibi yapan adalara bundan böyle cruise gemileri ve bu gemilerle gelen turistlerden vergi alınacak. 

Kişi başı vergi 20 euro olacak. Komşudaki karar, sürekli yeni vergilerle vatandaşı karşı karşıya bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i düşündürür mü hep birlikte göreceğiz…

Kaynak: Reuters

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Yunanistan’ın Santorini ve Mikonos adaları her yıl milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, popüler adalara turist vergisi getirdi.

Yunanistan’ın Santorini ve Mikonos adaları her yıl milyonlarca turisti kendisine çekiyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, popüler adalara turist vergisi getirdi.

Kruvaziyer gemisiyle 2023 yılında Santorini’ye 1,3 milyon, Mikonos’a ise 1,2 milyon turist geldi. Ülkede kabul edilen yasaya göre turistlerden kişi başı 20 euro alıncak.

Kruvaziyer gemisiyle 2023 yılında Santorini’ye 1,3 milyon, Mikonos’a ise 1,2 milyon turist geldi. Ülkede kabul edilen yasaya göre turistlerden kişi başı 20 euro alıncak.

Reuters'ta yer alan habere göre Yunan hükümeti bu kararla her yıl 400 milyon euro vergi geliri elde etmeyi hedefliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Yunan hükümeti bu kararla her yıl 400 milyon euro vergi geliri elde etmeyi hedefliyor.

Yasa tasarısında, 2025'ten itibaren ülkenin ana turizm sezonu olan nisan-ekim döneminde kısa dönem kiralamalarda günlük verginin 1,5 avrodan 8 avroya (8,41 dolar) çıkarılacağı belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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