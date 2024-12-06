Komşudan Mehmet Şimşek'in Aklına Düşürecek Turistlere Ek Vergi Kararı

Yunanistan’ın turistik Santorini ve Mikonos adalarında turistlere ek vergi getirildi. Her sen milyonlarca turiste ev sahibi yapan adalara bundan böyle cruise gemileri ve bu gemilerle gelen turistlerden vergi alınacak.

Kişi başı vergi 20 euro olacak. Komşudaki karar, sürekli yeni vergilerle vatandaşı karşı karşıya bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i düşündürür mü hep birlikte göreceğiz…

Kaynak: Reuters