Nur Topu Gibi Vergilerimiz Oldu! Savunma Sanayi İçin Yeni Vergiler Ödeyeceğini Öğrenen Vatandaşlardan Tepkiler

Vatandaşlar, araç ve gayrimenkul alım-satım, noter işlemlerinden ve limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilerek savunmaya sanayiye aktarılmasına yönelik Meclis'e sunulan kanun teklifine tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İşte o karara gelen tepkiler...