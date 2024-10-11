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Nur Topu Gibi Vergilerimiz Oldu! Savunma Sanayi İçin Yeni Vergiler Ödeyeceğini Öğrenen Vatandaşlardan Tepkiler

Nur Topu Gibi Vergilerimiz Oldu! Savunma Sanayi İçin Yeni Vergiler Ödeyeceğini Öğrenen Vatandaşlardan Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 20:27

Vatandaşlar, araç ve gayrimenkul alım-satım, noter işlemlerinden ve limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilerek savunmaya sanayiye aktarılmasına yönelik Meclis'e sunulan kanun teklifine tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İşte o karara gelen tepkiler...

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AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu için oluşturulacak kaynaklar tepki çekti.

AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu için oluşturulacak kaynaklar tepki çekti.

Yeni kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:

Yeni kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:

  • 100 cc altı motosikletler MTV kapsamına alınacak.

  • Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek.

  • Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira katkı payı alınacak.

  • Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira katkı payı alınacak. 

  • Limiti 100 bin TL'yi aşan her bir kredi kartından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı alınacak.

Vatandaşlar ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayetçiyken yeni vergiler gündem oldu.

Vatandaşlar ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayetçiyken yeni vergiler gündem oldu.

X’te ‘Limiti 100’ ve ‘vergi’ kelimeleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte vatandaşların tepkileri:

X’te ‘Limiti 100’ ve ‘vergi’ kelimeleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte vatandaşların tepkileri:
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