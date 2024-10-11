Nur Topu Gibi Vergilerimiz Oldu! Savunma Sanayi İçin Yeni Vergiler Ödeyeceğini Öğrenen Vatandaşlardan Tepkiler
Nur Topu Gibi Vergilerimiz Oldu! Savunma Sanayi İçin Yeni Vergiler Ödeyeceğini Öğrenen Vatandaşlardan Tepkiler
Vatandaşlar, araç ve gayrimenkul alım-satım, noter işlemlerinden ve limiti 100 bin TL olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilerek savunmaya sanayiye aktarılmasına yönelik Meclis'e sunulan kanun teklifine tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İşte o karara gelen tepkiler...
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AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu için oluşturulacak kaynaklar tepki çekti.
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Yeni kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:
Vatandaşlar ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayetçiyken yeni vergiler gündem oldu.
X’te ‘Limiti 100’ ve ‘vergi’ kelimeleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte vatandaşların tepkileri:
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