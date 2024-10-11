Kredi Kartlarından 750 TL Ek Vergi Alınacak Olmasına Özgür Demirtaş Üç Madde Sıralayarak Tepki Gösterdi
Kredi Kartlarından 750 TL Ek Vergi Alınacak Olmasına Özgür Demirtaş Üç Madde Sıralayarak Tepki Gösterdi
AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifine göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınacak. Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten üç maddelik bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
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AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifi tartışmaları beraberinde getirdi. Teklifte dikkat çeken maddelerden birisi de kredi kartlarından alınacak ek vergi oldu.
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Buna göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayii katkı payı ücreti alınacak.
Amaç savunma sanayiinin finansman kaynaklarının artırılması olarak açıklanırken tepkiler de beraberinde geldi.
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
Üç madde sıralayan Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:
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Vatandaşların yeni ek vergiye yönelik tepkileri ise şöyle👇🏻
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