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Kredi Kartlarından 750 TL Ek Vergi Alınacak Olmasına Özgür Demirtaş Üç Madde Sıralayarak Tepki Gösterdi

Kredi Kartlarından 750 TL Ek Vergi Alınacak Olmasına Özgür Demirtaş Üç Madde Sıralayarak Tepki Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 18:03

AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifine göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınacak. Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten üç maddelik bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

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AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifi tartışmaları beraberinde getirdi. Teklifte dikkat çeken maddelerden birisi de kredi kartlarından alınacak ek vergi oldu.

AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifi tartışmaları beraberinde getirdi. Teklifte dikkat çeken maddelerden birisi de kredi kartlarından alınacak ek vergi oldu.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayii katkı payı ücreti alınacak.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayii katkı payı ücreti alınacak.

Amaç savunma sanayiinin finansman kaynaklarının artırılması olarak açıklanırken tepkiler de beraberinde geldi.

Amaç savunma sanayiinin finansman kaynaklarının artırılması olarak açıklanırken tepkiler de beraberinde geldi.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Üç madde sıralayan Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:

Üç madde sıralayan Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:
twitter.com

Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL extra vergi alacakmış.

'Yalan mı:

1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek Enflasyonu PATLAT. Parayı değersiz hale getir.

2) Sonra insanlar Nakit kullanamasın diye Büyük BANKNOT çıkarma insanları KREDİ KARTINA Mahkum et.

3) Sonra Kredi Kartına Mahkum ettiğin insanlara 100 Bin TL üstü limitli kartlar için extra vergi koy.

Yalan mı?'

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Vatandaşların yeni ek vergiye yönelik tepkileri ise şöyle👇🏻

Vatandaşların yeni ek vergiye yönelik tepkileri ise şöyle👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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