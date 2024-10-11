Kredi Kartlarından 750 TL Ek Vergi Alınacak Olmasına Özgür Demirtaş Üç Madde Sıralayarak Tepki Gösterdi

AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifine göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından savunma sanayi katkı payı alınacak. Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X’ten üç maddelik bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.