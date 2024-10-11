Bakan Vedat Işıkhan Zam Yapan Esnafa Sitem Edince Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Yanıt Geldi
Bakan Vedat Işıkhan Zam Yapan Esnafa Sitem Edince Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Yanıt Geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, henüz asgari ücrete zam yapılmadan marketteki fiyat etiketlerinin değişmesinden dert yandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor' dedi.
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Bakan Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ocak ayında zam yapılacak asgari ücrete değinen Işıkhan, yeni maaş belirlenmeden etiketleri değiştiren esnafa sitem etti.
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Zam yapan esnafa sitem: "Bu yollara gidilmemesini rica ediyoruz."
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ekim’de Ankara’da yapılacak miting öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Atalay'ın sözleri Bakan Işıkhan'a adeta cevap niteliğinde.
Asgari ücret üzerine konuşmak için erken olduğunu dile getiren Atalay, hükümete dört ay önceden asgari ücret gündemini başlatmalarına tepki gösterdi.
"Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor."
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"Hayat seviyelerinin yükseltilmesi noktasında da bir asgari ücret elbette belirlenecektir."
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