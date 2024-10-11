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Bakan Vedat Işıkhan Zam Yapan Esnafa Sitem Edince Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Yanıt Geldi

Bakan Vedat Işıkhan Zam Yapan Esnafa Sitem Edince Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 17:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, henüz asgari ücrete zam yapılmadan marketteki fiyat etiketlerinin değişmesinden dert yandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor' dedi.

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Bakan Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ocak ayında zam yapılacak asgari ücrete değinen Işıkhan, yeni maaş belirlenmeden etiketleri değiştiren esnafa sitem etti.

Bakan Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ocak ayında zam yapılacak asgari ücrete değinen Işıkhan, yeni maaş belirlenmeden etiketleri değiştiren esnafa sitem etti.

Zam yapan esnafa sitem: "Bu yollara gidilmemesini rica ediyoruz."

Zam yapan esnafa sitem: "Bu yollara gidilmemesini rica ediyoruz."

Işıkhan’ın zam yapan esnafa sitemi şöyle:

“Daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnaf, bazı marketlerde fiyatları, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz de haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Orada gerçekleşen fiyat artışları da hem piyasayı hem de vatandaşlarımızın satın alma gücünü olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yollara gidilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz.” 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ekim’de Ankara’da yapılacak miting öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Atalay'ın sözleri Bakan Işıkhan'a adeta cevap niteliğinde.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ekim’de Ankara’da yapılacak miting öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Atalay'ın sözleri Bakan Işıkhan'a adeta cevap niteliğinde.

Asgari ücret üzerine konuşmak için erken olduğunu dile getiren Atalay, hükümete dört ay önceden asgari ücret gündemini başlatmalarına tepki gösterdi.

Asgari ücret üzerine konuşmak için erken olduğunu dile getiren Atalay, hükümete dört ay önceden asgari ücret gündemini başlatmalarına tepki gösterdi.

"Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor."

"Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor."

Atalay, “Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Asgari ücretli, ücretini şubat ayında alacak. Dört ay var. Dört ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor. Dört ay evvel bu konuşmanın kimseye faydası yok. Zamlara faydası var. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de asgari ücret komisyonundakilerin hepsi, asgari ücretli olacak” dedi.

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"Hayat seviyelerinin yükseltilmesi noktasında da bir asgari ücret elbette belirlenecektir."

"Hayat seviyelerinin yükseltilmesi noktasında da bir asgari ücret elbette belirlenecektir."

Öte yandan Işıkhan asgari ücret sürecinin erken başladığını söyledi ve şöyle devam etti: 

'Asgari ücrette sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplanmakta. Şimdi aralık ayının başında inşallah işçi, işveren temsilcileriyle birlikte bir süreci başlatacağız.

Asgari ücret tespit komisyonu özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranı ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar.

2002'de iktidara geldiğimizden bu yana da asgari ücreti reel olarak 4 katına nominal olarak da 90 katına çıkardık. Aynı zamanda biliyorsunuz asgari ücretle ilgili destek veriyoruz. Onu da 700 liraya çıkardık.'

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