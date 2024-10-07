Yılbaşında Gelecek Zamlar “Keşke 2025’e Girmesek” Dedirtecek Cinsten: İşte Yeni Yılda Fiyatı Artacak Kalemler
Yılbaşında Gelecek Zamlar “Keşke 2025’e Girmesek” Dedirtecek Cinsten: İşte Yeni Yılda Fiyatı Artacak Kalemler
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2025’e üç ay kaldı ancak yeni yıl gelmeden zamların ayak sesleri yankılanmaya başladı.
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Dünya gazetesinden Naki Bakır, yeni yılda zam gelecek kalemleri tek tek listeledi. Buna göre harçlar, araç muayene ücretleri, vergi, ve trafik cezaları yüzde 44 dolayında zamlanacak.
Söz konusu kalemler Yeniden Değerleme Oranı’na (YOD) göre artırılıyor. 2020’de yüzde 9.11 olan 2023’te yüzde 122.93 gibi rekor bir veriye ulaştı. Enflasyon oranına göre belirlenen YOD, 2025 başında da enflasyon hedefinin üzerinde olması bekleniyor.
Birçok zam 3 Kasım’da açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisine göre netleşecek. YOD’un yüzde 44 civarında olması bekleniyor.
Yılbaşında zam gelmesi beklenen kalemler şöyle:
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Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 olursa 2025'te yeni zamlı ücretler şöyle olacak:
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