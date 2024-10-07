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Yılbaşında Gelecek Zamlar “Keşke 2025’e Girmesek” Dedirtecek Cinsten: İşte Yeni Yılda Fiyatı Artacak Kalemler

Yılbaşında Gelecek Zamlar “Keşke 2025’e Girmesek” Dedirtecek Cinsten: İşte Yeni Yılda Fiyatı Artacak Kalemler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 10:44

Yeni yıl gelmeden zam haberler art arda geldi. Dünya gazetesinden Naki Bakır, bugünkü köşe yazısında vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam uygulanacağını yazdı.

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2025’e üç ay kaldı ancak yeni yıl gelmeden zamların ayak sesleri yankılanmaya başladı.

2025’e üç ay kaldı ancak yeni yıl gelmeden zamların ayak sesleri yankılanmaya başladı.

Dünya gazetesinden Naki Bakır, yeni yılda zam gelecek kalemleri tek tek listeledi. Buna göre harçlar, araç muayene ücretleri, vergi, ve trafik cezaları yüzde 44 dolayında zamlanacak.

Dünya gazetesinden Naki Bakır, yeni yılda zam gelecek kalemleri tek tek listeledi. Buna göre harçlar, araç muayene ücretleri, vergi, ve trafik cezaları yüzde 44 dolayında zamlanacak.

Kaynak

Söz konusu kalemler Yeniden Değerleme Oranı’na (YOD) göre artırılıyor. 2020’de yüzde 9.11 olan 2023’te yüzde 122.93 gibi rekor bir veriye ulaştı. Enflasyon oranına göre belirlenen YOD, 2025 başında da enflasyon hedefinin üzerinde olması bekleniyor.

Söz konusu kalemler Yeniden Değerleme Oranı’na (YOD) göre artırılıyor. 2020’de yüzde 9.11 olan 2023’te yüzde 122.93 gibi rekor bir veriye ulaştı. Enflasyon oranına göre belirlenen YOD, 2025 başında da enflasyon hedefinin üzerinde olması bekleniyor.

Birçok zam 3 Kasım’da açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisine göre netleşecek. YOD’un yüzde 44 civarında olması bekleniyor.

Birçok zam 3 Kasım’da açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisine göre netleşecek. YOD’un yüzde 44 civarında olması bekleniyor.

Yılbaşında zam gelmesi beklenen kalemler şöyle:

Yılbaşında zam gelmesi beklenen kalemler şöyle:

  • Emlak Vergisi

  • Çevre Temizlik Vergisi

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi

  • Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

  • Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

  • Damga Vergisi.

  • Özel İletişim Vergisi

  • Trafik cezaları

  • Ehliyet ve pasaport harçları

  • Vergi Usul Kanunundaki cezalar

  • Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

  • Araç muayene ücretleri

  • Yurt dışı çıkış harcı

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Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 olursa 2025'te yeni zamlı ücretler şöyle olacak:

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 olursa 2025'te yeni zamlı ücretler şöyle olacak:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ (Aylık)

14,94 TL

21,51 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

500,00 TL

720,00 TL

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

1.821,60 TL

2.623,10 TL

TRAFİKTE HIZ LİMİTİ İHLALİ (En düşük)

1.507,00 TL

2.170,08 TL

MTV (1600 ce'ye kadar, 1-3 yaş)

5.851,00 TL

8.425,44 TL

B SINIFI EHLİYET HARCI

3.945,40 TL

5.681,38 TL

YOLCU BERABERİ GET. CEP TLF. HARCI

31.692,00 TL

45.636,48 TL

PASAPORT HARÇLARI (Defter bedeli hariç)

6 ay

1.639,30 TL

2.360,59 TL

1 yıl

2.396,60 TL

3.451,10 TL

2 yıl

3.912,60 TL

5.634,14 TL

3 yıl

5.558,30 TL

8.003,95 TL

3+ yıl

7.833,00  TL

11.279,52 TL

DAMGA VERGİSİ

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

467,20 TL

672,77 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

624,10 TL

898,70 TL

KDV Beyannameleri

308,30 TL

443,95 TL

Muhtasar Beyannameler

308,30 TL

443,95 TL

Diğer Vergi Beyannameleri

624,10 TL

898,70 TL

Gümrük İdarelerine erilen beyannameler

624,10 TL

898,70 TL

Belediye ve İl Özel İdarelerine Ver. Beyan.

228,80 TL

329,47 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ver. Beyan.

228,80 TL

329,47 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

365,50 TL

526,32 TL

Bir kâğıttan alınacak D.V.'ne ilişkin üst sınır

17.006.516,30 TL

 24.489.383,47 TL

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