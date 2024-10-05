Marketlerde Zam Mesaisi: A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Fiyatı Değişti

“Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor.”