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Marketlerde Zam Mesaisi: A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Fiyatı Değişti

Marketlerde Zam Mesaisi: A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Fiyatı Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 09:53 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 10:07

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammın maratonu başlıyor. Zam maratonuyla birlikte marketlerdeki hareketlilik de arttı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre raflarda A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatı değişti.

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Asgari ücret zammı gelmeden etkisi market raflarını vurdu. Maaş zammı hareketliliği devam ederken marketlerde birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapıldı.

Asgari ücret zammı gelmeden etkisi market raflarını vurdu. Maaş zammı hareketliliği devam ederken marketlerde birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapıldı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre marketlerde zam mesaisi başladı. Ayçiçeği, zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda malzemeleri olmak üzere pek çok ürünün fiyatı değişti.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre marketlerde zam mesaisi başladı. Ayçiçeği, zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda malzemeleri olmak üzere pek çok ürünün fiyatı değişti.

Kaynak

Marketler arasından fiyat farklılıkları da arttı. Aynı bölgede bulunan iki markette de aynı ürünlerde fiyat farkı olduğu görüldü.

Marketler arasından fiyat farklılıkları da arttı. Aynı bölgede bulunan iki markette de aynı ürünlerde fiyat farkı olduğu görüldü.

Haberde bir zincir mağazanın bölge müdürünün görüşlerine de yer verildi. İsmi açıklanmayan bölge müdürü marketlerde neden fiyatların değiştiğini şu sözlerle anlattı:

Haberde bir zincir mağazanın bölge müdürünün görüşlerine de yer verildi. İsmi açıklanmayan bölge müdürü marketlerde neden fiyatların değiştiğini şu sözlerle anlattı:

“Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor.” 

Fiyat artışları şöyle oldu:

Fiyat artışları şöyle oldu:

  • Çay 196 TL    235 TL

  • Peynir  135 TL   155 TL

  • Zeytinyağı litre  220 TL   300 TL

  • Ayçiçeği yağı litre  80 TL  110 TL

  • Yoğurt  30 TL   40 TL

  • Şeker 5 kg  120 TL   160 TL

  • Tuvalet kâğıdı  240 TL  310 TL

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