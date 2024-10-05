Marketlerde Zam Mesaisi: A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Fiyatı Değişti
Marketlerde Zam Mesaisi: A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Fiyatı Değişti
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Asgari ücret zammı gelmeden etkisi market raflarını vurdu. Maaş zammı hareketliliği devam ederken marketlerde birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapıldı.
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Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre marketlerde zam mesaisi başladı. Ayçiçeği, zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda malzemeleri olmak üzere pek çok ürünün fiyatı değişti.
Marketler arasından fiyat farklılıkları da arttı. Aynı bölgede bulunan iki markette de aynı ürünlerde fiyat farkı olduğu görüldü.
Haberde bir zincir mağazanın bölge müdürünün görüşlerine de yer verildi. İsmi açıklanmayan bölge müdürü marketlerde neden fiyatların değiştiğini şu sözlerle anlattı:
Fiyat artışları şöyle oldu:
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