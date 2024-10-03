Ekonomistler Yorumladı: Enflasyonda Düşüş Neden İstenildiği Gibi Değil?
Ekonomistler Yorumladı: Enflasyonda Düşüş Neden İstenildiği Gibi Değil?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 2.97 oranında arttı. Yıllık bazda ise enflasyon son rakamlara göre yüzde 49.38 oldu. Ekonomistler enflasyonun neden düşmediğine dair sosyal medya hesaplarından değerlendirme yaptı.
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Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97; yıllık bazda ise 49.38 oldu. Temmuzda yıllık bazda yüzde 61.78; ağustosta ise yüzde 51.97 olarak açıklanmıştı.
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Ekonomistler enflasyonda düşüşün neden olmadığını değerlendirdi.
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. “Enflasyon hala yüksekse bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır” diyen Kara’nın paylaşımı şöyle:
Prof. Dr Hayri Kozanoğlu: "Açıklanan enflasyon aylık %2,97 ve yıllık %49,38 psikolojik sınırın (aylık %3 ve yıllık %50) altında olsa da; mızrak çuvala sığmıyor, enflasyon istedikleri oranda düşmüyor!"
Mustafa Sönmez: "Eylül enflasyonu TÜİK'e göre %3'e yakın geldi ve yıllığı %49,4 Son 3 ayda da aynı tempo sürerse, yıllık TÜFE artışı %48'i geçecek. Bu %41'lik hedeften 7 puan fazla ve hiç ihtimal dışı değil Veriler açıklanalı 2 saate yakın ama '@memetsimsek'in değerlendirmesi ortada yok. Ne oldu?"
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Ozan Gündoğdu: "Beklentiler “Lübnan’dan sonra sıra bizde” diyen bir cumhurbaşkanıyla, yarın seçim kararı alınsa faizleri düşürüp, para dağıtacak olan bir iktidarla, bir gece Mehmet Şimşek’in ve TCMB Başkanı’nın görevden alındığını okuma olasılığımızın olduğu bir düzende düzelmez. Dolayısıyla her ne yaparsanız yapın, Türkiye’deki enflasyonun kök nedeni politiktir. İktidar değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşmez."
Prof. Dr. Emre Alkin: "Tam da % 50 ‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor.. Hayırlısı."
Ali Çufadar: "Enflasyon? İstanbul-İto: %3,9 Ankara-Türk İş: %2,9 Tüik: %3,0 ÇOK YÜKSEK! Nedeni: TCMB'nin bizzat kendisi. Kuvvetli bir şekilde inmesine odaklanmadılar. Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı. 'Çakarız faizi, iş biter' diye düşündüler."
Prof. Dr. Burak Saltoğlu: "Keşke inse de faizler de inse vs ama temenniyle olmuyor bu işler.."
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