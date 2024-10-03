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Ekonomistler Yorumladı: Enflasyonda Düşüş Neden İstenildiği Gibi Değil?

Ekonomistler Yorumladı: Enflasyonda Düşüş Neden İstenildiği Gibi Değil?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 13:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 2.97 oranında arttı. Yıllık bazda ise enflasyon son rakamlara göre yüzde 49.38 oldu. Ekonomistler enflasyonun neden düşmediğine dair sosyal medya hesaplarından değerlendirme yaptı.

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Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97; yıllık bazda ise 49.38 oldu. Temmuzda yıllık bazda yüzde 61.78; ağustosta ise yüzde 51.97 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97; yıllık bazda ise 49.38 oldu. Temmuzda yıllık bazda yüzde 61.78; ağustosta ise yüzde 51.97 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistler enflasyonda düşüşün neden olmadığını değerlendirdi.

Ekonomistler enflasyonda düşüşün neden olmadığını değerlendirdi.

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. “Enflasyon hala yüksekse bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır” diyen Kara’nın paylaşımı şöyle:

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. “Enflasyon hala yüksekse bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır” diyen Kara’nın paylaşımı şöyle:
twitter.com

2023 ortasından bu yana birikimli enflasyon İTO’ya göre %100 TÜFE’ye göre %91 oldu.

Dünyada hammadde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü, içerde talebin zayıfladığı, üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hala yüksekse, bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır.”

Prof. Dr Hayri Kozanoğlu: "Açıklanan enflasyon aylık %2,97 ve yıllık %49,38 psikolojik sınırın (aylık %3 ve yıllık %50) altında olsa da; mızrak çuvala sığmıyor, enflasyon istedikleri oranda düşmüyor!"

Prof. Dr Hayri Kozanoğlu: "Açıklanan enflasyon aylık %2,97 ve yıllık %49,38 psikolojik sınırın (aylık %3 ve yıllık %50) altında olsa da; mızrak çuvala sığmıyor, enflasyon istedikleri oranda düşmüyor!"
twitter.com

Mustafa Sönmez: "Eylül enflasyonu TÜİK'e göre %3'e yakın geldi ve yıllığı %49,4 Son 3 ayda da aynı tempo sürerse, yıllık TÜFE artışı %48'i geçecek. Bu %41'lik hedeften 7 puan fazla ve hiç ihtimal dışı değil Veriler açıklanalı 2 saate yakın ama '@memetsimsek'in değerlendirmesi ortada yok. Ne oldu?"

Mustafa Sönmez: "Eylül enflasyonu TÜİK'e göre %3'e yakın geldi ve yıllığı %49,4 Son 3 ayda da aynı tempo sürerse, yıllık TÜFE artışı %48'i geçecek. Bu %41'lik hedeften 7 puan fazla ve hiç ihtimal dışı değil Veriler açıklanalı 2 saate yakın ama '@memetsimsek'in değerlendirmesi ortada yok. Ne oldu?"
twitter.com
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Ozan Gündoğdu: "Beklentiler “Lübnan’dan sonra sıra bizde” diyen bir cumhurbaşkanıyla, yarın seçim kararı alınsa faizleri düşürüp, para dağıtacak olan bir iktidarla, bir gece Mehmet Şimşek’in ve TCMB Başkanı’nın görevden alındığını okuma olasılığımızın olduğu bir düzende düzelmez. Dolayısıyla her ne yaparsanız yapın, Türkiye’deki enflasyonun kök nedeni politiktir. İktidar değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşmez."

Ozan Gündoğdu: "Beklentiler “Lübnan’dan sonra sıra bizde” diyen bir cumhurbaşkanıyla, yarın seçim kararı alınsa faizleri düşürüp, para dağıtacak olan bir iktidarla, bir gece Mehmet Şimşek’in ve TCMB Başkanı’nın görevden alındığını okuma olasılığımızın olduğu bir düzende düzelmez. Dolayısıyla her ne yaparsanız yapın, Türkiye’deki enflasyonun kök nedeni politiktir. İktidar değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşmez."
twitter.com

Prof. Dr. Emre Alkin: "Tam da % 50 ‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor.. Hayırlısı."

Prof. Dr. Emre Alkin: "Tam da % 50 ‘nin altında çıksın diye enflasyon ne güneşler batıyor.. Hayırlısı."
twitter.com

Ali Çufadar: "Enflasyon? İstanbul-İto: %3,9 Ankara-Türk İş: %2,9 Tüik: %3,0 ÇOK YÜKSEK! Nedeni: TCMB'nin bizzat kendisi. Kuvvetli bir şekilde inmesine odaklanmadılar. Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı. 'Çakarız faizi, iş biter' diye düşündüler."

Ali Çufadar: "Enflasyon? İstanbul-İto: %3,9 Ankara-Türk İş: %2,9 Tüik: %3,0 ÇOK YÜKSEK! Nedeni: TCMB'nin bizzat kendisi. Kuvvetli bir şekilde inmesine odaklanmadılar. Faiz-kur-maliye politikası tutarsızdı. 'Çakarız faizi, iş biter' diye düşündüler."
twitter.com

'Evet, maalesef;

📍Çok-çok olumlu küresel koşullarda; enflasyonda şimdiye kadar çok başarısız olduk.

📍Umarım, otoriteler; bundan sonrasında, çok olumlu küresel koşulları değerlendirir.

📍NOT: Yıl sonunda 'Gelirler Politikası' lafını edeceklere kuvvetli itiraz edebilirim...

Duruşum 1⃣

📍Enflasyon ÇOK yüksek.

📍Ama, eğilimi değiştirmez.

📍FAHİŞ FAİZ'e rağmen neden belirgin düşmüyor?

📍Tem.-Eyl döneminde kur %6,3 artt.

📍'HEP ARTAN KUR' ile de enflasyon-bekleyişler hızlı düşmez!

📍KUR neden hep yükseliyor? TCMB öyle istiyor.

Duruşum 2⃣

📍Kur hep arttı!

📍Çünkü, TCMB 95 milyar $ döviz aldı; düşüşüne izin vermedi.

📍10 milyar $ az alsa; resim farklı olurdu.

📍Bundan sonra, TCMB rezerv artışında TEMKİNLİ olmalı.

📍Kur istikrarı; FİYATLAMAYI-BEKLEYİŞLERİ kısa sürede keskin etkiler.

Duruşum 3⃣

📍Vatandaş zaten eziliyor; ekonomi iyice yavaşladı.

📍Bizde 'asli LİNK' kurdur.

📍Fahiş faizi neden uyguluyoruz? Kur üzerindeki etkisini yok ediyorsak.

📍Mevcut taktikte; fahiş faizin enflasyonist etkisi, dez-enflasyonist etkisini azaltıyor.

Duruşum 4⃣

📍Eylül enflasyonu çok yüksek.

📍Gelecek dönemdeki özellikle kur politikası için uyarı.

📍Orta vade iyimserliğimi koruyorum.

📍Rezerv-kur politikasında makul olmak kaydıyla.

Özeti Şu:

TCMB gerektiğinde kısmi döviz satabilir; ama ALIŞA önemli ölçüde ara vermeli...'

Prof. Dr. Burak Saltoğlu: "Keşke inse de faizler de inse vs ama temenniyle olmuyor bu işler.."

Prof. Dr. Burak Saltoğlu: "Keşke inse de faizler de inse vs ama temenniyle olmuyor bu işler.."
twitter.com

'Bu kadar oynak bir enflasyon verisine sahip olmamıza rağmen, 4 ay öncesinden faiz indirimi taleplerinin gelmesi çok olumsuz oldu. Bu tür call ların enflasyon beklentisini olumsuz etkilediği görüşündeyim. Konut fiyatlarındaki hareketliliğe de katkıda bulunduğu düşüncesindeyim. Öte yandan salt para politikasına yüklenmiş bir enflasyonu indirmek daha zordur.

Enflasyon serisinin ciddi volatilitesi vardır. Bu 1984 Robert Engle'i Nobel e götüren çalışmayla başladı. Yani enflasyonun manşet seviyesine göz ucuyla bakarak trendin indiğine inanmak inandırmak çok zor. bir kere yerinden oynadı tekrar normalleşmesi zaman alıyor çok zig zag çizer. keşke inse de faizler de inse vs ama temenniyle olmuyor bu işler..'

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