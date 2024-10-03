Ekonomistler Yorumladı: Enflasyonda Düşüş Neden İstenildiği Gibi Değil?

'Bu kadar oynak bir enflasyon verisine sahip olmamıza rağmen, 4 ay öncesinden faiz indirimi taleplerinin gelmesi çok olumsuz oldu. Bu tür call ların enflasyon beklentisini olumsuz etkilediği görüşündeyim. Konut fiyatlarındaki hareketliliğe de katkıda bulunduğu düşüncesindeyim. Öte yandan salt para politikasına yüklenmiş bir enflasyonu indirmek daha zordur.

Enflasyon serisinin ciddi volatilitesi vardır. Bu 1984 Robert Engle'i Nobel e götüren çalışmayla başladı. Yani enflasyonun manşet seviyesine göz ucuyla bakarak trendin indiğine inanmak inandırmak çok zor. bir kere yerinden oynadı tekrar normalleşmesi zaman alıyor çok zig zag çizer. keşke inse de faizler de inse vs ama temenniyle olmuyor bu işler..'