Memur ve Memur Emeklisinin Maaşı Netleşiyor: 3 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
Memur ve Memur Emeklisinin Maaşı Netleşiyor: 3 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları da şekillenmeye başladı. Enflasyon farkı şimdilik yüzde 8.92 oldu. Ancak Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Bunun gerçekleşmesi için de memura yüzde 0.99 enflasyon daha oluşmalı.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı verilerinin ardından gözler 2025’te yapılacak maaş zamlarına çevrildi.
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Son açıklanan verilerle bu yılın ikinci yarısına ait 3 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu.
TÜİK’in verilerine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı. Bu veriye göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.
SSK ve BağKur emeklilerinin zam farkı yüzde 8.92 oldu. Ancak memurun enflasyon farkı alabilmesi için 0.99 enflasyon oluşması gerekli.
Bunun nedeni ise memur ve memur emeklisinin temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almış olması. Vatandaşlar şimdi bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
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Öte yandan memur ve memur emeklisi 6 ayda zam alıyor. Temmuz verilerine göre memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 19.30 olarak hesaplanmıştı.
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