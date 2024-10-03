Memur ve Memur Emeklisinin Maaşı Netleşiyor: 3 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları da şekillenmeye başladı. Enflasyon farkı şimdilik yüzde 8.92 oldu. Ancak Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Bunun gerçekleşmesi için de memura yüzde 0.99 enflasyon daha oluşmalı.

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