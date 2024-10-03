Eylül Ayı Enflasyon Verileri SSK ve Bağkurlunun Ocak Ayı Zam Hesabını Değiştirdi
Eylül Ayı Enflasyon Verileri SSK ve Bağkurlunun Ocak Ayı Zam Hesabını Değiştirdi
TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'e göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı. Emekli zamları 6 aylık veriler baz alınarak hesaplanırken bugün açıklanan rakamlarla 3 veri kesinleşmiş oldu. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60-yüzde 16.43 aralığında bekleniyor.
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Emekliler 2025'te maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Yeni yıla 3 ay kala resmi ve resmi olmayan tahminler de art arda geliyor. Son olarak TÜİK'in enflasyon verileri zammı önemli ölçüde şekillendirdi.
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TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23; ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Bugün ise açıklanan son TÜİK verisine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı.
“OVP tahminine göre zam yüzde 13.44”
"Anketlere göre zam oranının yüzde 14.60-16.43 olması öngörülüyor."
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