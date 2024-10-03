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Eylül Ayı Enflasyon Verileri SSK ve Bağkurlunun Ocak Ayı Zam Hesabını Değiştirdi

Eylül Ayı Enflasyon Verileri SSK ve Bağkurlunun Ocak Ayı Zam Hesabını Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 11:05

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'e göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı. Emekli zamları 6 aylık veriler baz alınarak hesaplanırken bugün açıklanan rakamlarla 3 veri kesinleşmiş oldu. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60-yüzde 16.43 aralığında bekleniyor.

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Emekliler 2025'te maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Yeni yıla 3 ay kala resmi ve resmi olmayan tahminler de art arda geliyor. Son olarak TÜİK'in enflasyon verileri zammı önemli ölçüde şekillendirdi.

Emekliler 2025'te maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Yeni yıla 3 ay kala resmi ve resmi olmayan tahminler de art arda geliyor. Son olarak TÜİK'in enflasyon verileri zammı önemli ölçüde şekillendirdi.

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23; ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Bugün ise açıklanan son TÜİK verisine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı.

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23; ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Bugün ise açıklanan son TÜİK verisine göre eylül ayı enflasyonu yüzde 2.97 arttı.

“OVP tahminine göre zam yüzde 13.44”

“OVP tahminine göre zam yüzde 13.44”

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre Orta Vadeli Program’da (OV) yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edilirken bu veriye göre SSK ve BağKur emeklisinin artışının yüzde 13.44 olması bekleniyor. 

Kaynak

"Anketlere göre zam oranının yüzde 14.60-16.43 olması öngörülüyor."

"Anketlere göre zam oranının yüzde 14.60-16.43 olması öngörülüyor."

Yapılan enflasyon anketlerine göre ise 2024 sonu enflasyon tahmini 42.95-45.24 olarak açıklandı. Buna göre emeklinin zam oranının yüzde 14.60-yüzde 16.43 olması öngörülüyor.

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