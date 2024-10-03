Enflasyon Rakamı Sonrası Ekim Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu bugün yüzde 49,38 olarak açıkladı. Eylül ayı enflasyon rakamı ile birilkte kira artışında tavan zam oranı da ortaya çıktı.

Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen ekim ayı kira artış oranı yüzde 63,47 oldu.