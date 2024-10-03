Enflasyon Rakamı Sonrası Ekim Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!
Enflasyon Rakamı Sonrası Ekim Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu!
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TÜİK bugün eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 3 yıl aradan sonra enflasyon politika faizinin altına inmiş oldu.
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Enflasyon yıllık görünüm 👇
Enflasyon rakamları ile birlikte kira zam oranları da belli oldu. Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen ekim ayı kira artış oranı yüzde 63,47. Söz konusu rakam kira zammında tavan oranı ifade ediyor.
Kira zam oranlarında uygulanan yüzde 25'lik sınır ise temmuz ayında sona ermişti.
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