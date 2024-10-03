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İstanbul'un En Değerli Arsasının Sahibi 3 Kişi Ortada Yok: Devlet 3 Ay Mühlet Verdi!

İstanbul'un En Değerli Arsasının Sahibi 3 Kişi Ortada Yok: Devlet 3 Ay Mühlet Verdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 09:45

İstanbul'da her gün yüzbinlerce kişinin önünden geçtiği Maslak'ta plazaların arasında yer alan 548 metrekarelik arsanın sahipleri bir türlü bulunamadı. Gazete ilanı ile aranan 3 kişi 3 ay içinde çıkmazsa arsa devlete geçecek. 

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İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Ancak bu 3 kişi bir türlü bulunamıyor.

İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Ancak bu 3 kişi bir türlü bulunamıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arsanın sahiplerini bulmak için çalışma yapıyor.

Park Plaza ile Windows Plaza arasında yer alan ve içinde geniş bir kavşakta bulunan 1775 ada 74 parselin sahipleri için gaip ilanı verildi.

Park Plaza ile Windows Plaza arasında yer alan ve içinde geniş bir kavşakta bulunan 1775 ada 74 parselin sahipleri için gaip ilanı verildi.

Tapu sahiplerinin bulunması için gazetede defalarca ilan yer aldı. Eğer bu şanslı 3 kişi 3 ay içinde bulunmazsa arsa devlete geçecek. Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek.

Tapu sahiplerinin bulunması için gazetede defalarca ilan yer aldı. Eğer bu şanslı 3 kişi 3 ay içinde bulunmazsa arsa devlete geçecek. Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek.

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