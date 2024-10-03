İstanbul'un En Değerli Arsasının Sahibi 3 Kişi Ortada Yok: Devlet 3 Ay Mühlet Verdi!
İstanbul'un En Değerli Arsasının Sahibi 3 Kişi Ortada Yok: Devlet 3 Ay Mühlet Verdi!
İstanbul'da her gün yüzbinlerce kişinin önünden geçtiği Maslak'ta plazaların arasında yer alan 548 metrekarelik arsanın sahipleri bir türlü bulunamadı. Gazete ilanı ile aranan 3 kişi 3 ay içinde çıkmazsa arsa devlete geçecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Ancak bu 3 kişi bir türlü bulunamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Park Plaza ile Windows Plaza arasında yer alan ve içinde geniş bir kavşakta bulunan 1775 ada 74 parselin sahipleri için gaip ilanı verildi.
Tapu sahiplerinin bulunması için gazetede defalarca ilan yer aldı. Eğer bu şanslı 3 kişi 3 ay içinde bulunmazsa arsa devlete geçecek. Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın