Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Açıklama: Kira Artışına Karşı Yeni Formül
Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Açıklama: Kira Artışına Karşı Yeni Formül
Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için yeni çalışmalar yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, sosyal konut projelerine ağırlık verileceğini duyurdu. Şimşek, “Vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de yüksek seyreden kira fiyatları halen aile bütçelerindeki en büyük kalem.
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İstanbul'da kira fiyatları 2023 yılına göre yüzde 46 artış gösterdi. İstanbul'da kiralık daire fiyatlarında en düşük ilçe ortalaması 13 bin 800 TL olurken, 3 ilçede fiyatlar 35 bin TL'nin üzerinde. Anadolu şehirlerinde de görünüm benzer.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini söyledi.
Mehmet Şimşek verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: 👇
"Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak."
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