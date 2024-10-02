Danadan Eşek Eti, Pul Biberden Boya... Taklit ve Hileli Gıda Ürünleri İfşa Edildi: Ünlü Markalar da Listede!
Danadan Eşek Eti, Pul Biberden Boya... Taklit ve Hileli Gıda Ürünleri İfşa Edildi: Ünlü Markalar da Listede!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve hileli yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştı. Yapılan incelemelerde dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya ve çok daha fazlası çıktı.
İki farklı kategoride yayınlanan listelerde pek çok ünlü markanın adı da yer alıyor.
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Kaynak: Mynet
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Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uygulamayla ilgili şunları söyledi:
Bakanlık tarafından yayınlanan listede kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün var. Ayrıca taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün ifşa edildi.
Ürünlerin listesi "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki farklı kategoride yayınlandı.
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR 👇
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TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR 👇
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