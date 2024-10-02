Danadan Eşek Eti, Pul Biberden Boya... Taklit ve Hileli Gıda Ürünleri İfşa Edildi: Ünlü Markalar da Listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve hileli yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştı. Yapılan incelemelerde dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya ve çok daha fazlası çıktı.

İki farklı kategoride yayınlanan listelerde pek çok ünlü markanın adı da yer alıyor.

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Kaynak: Mynet