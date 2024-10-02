Kaftancıoğlu ve Demirtaş Davalarından Biliniyordu: Yeni İstanbul Başsavcısı Belli Oldu!
Kaftancıoğlu ve Demirtaş Davalarından Biliniyordu: Yeni İstanbul Başsavcısı Belli Oldu!
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.
Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz
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Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını duyurdu. Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak biliniyor.
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Gürlek, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkimdi.
Ayrıca mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın yeni görev yeri de netleşti. Yılmaz'ın önce Yargıtay'a daha sonra ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirilmesi bekleniyor.
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