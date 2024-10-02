Kaftancıoğlu ve Demirtaş Davalarından Biliniyordu: Yeni İstanbul Başsavcısı Belli Oldu!

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.

Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz