Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Karanlık Geçmişi Ortaya Çıktı: Saygı İndirimi Almış!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin daha önce yargılandığı bir davada saygı indirimi aldığı ortaya çıktı. Geçti'nin kirli geçmişi ve suç kaydının detayları da belli oldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi-Arzu Kaya