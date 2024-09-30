Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Karanlık Geçmişi Ortaya Çıktı: Saygı İndirimi Almış!
Şeyda Polisi Şehit Eden Suç Makinesi Yunus Emre Geçti'nin Karanlık Geçmişi Ortaya Çıktı: Saygı İndirimi Almış!
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin daha önce yargılandığı bir davada saygı indirimi aldığı ortaya çıktı. Geçti'nin kirli geçmişi ve suç kaydının detayları da belli oldu.
Kaynak: Sabah Gazetesi-Arzu Kaya
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Onlarca suç kaydıyla sokaklarda gezen suç makinelerinin son kurbanı 27 yaşındaki bir kadın polis memuru olmuştu. İstanbul Ümraniye'de geçen hafta polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti.
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, daha önce "Saygı" indirimi almış. Geçti'nin bir davadan aldığı 11 yıllık cezasının 3 yıla indirildiği belirtiliyor.
26 suç kaydı olduğu belirlenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısı ise 24. Geçti, işlediği suçların 6'sında 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almış.
Haberde Geçti'nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip ardından bıçakladığı, trafikteki bir adama ateş açtığı, yine bir arkadaşını ormana götürüp gasp ettiği belirtiliyor.
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