Celal Şengör ve İlber Ortaylı'dan Bakan Yusuf Tekin'e Sert Sözler: "Anlatamıyoruz Bu Herife"

Prof. Dr. Celal Şengör ve İlber Ortaylı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Celal Şengör, Tekin'i 'Liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Suyu çıkar, bunu anlatamıyoruz bu herife' sözleriyle hedef aldı. İlber Ortaylı ise Tekin'in görev süresinin kısa olacağı imasında bulundu.