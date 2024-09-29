Celal Şengör ve İlber Ortaylı'dan Bakan Yusuf Tekin'e Sert Sözler: "Anlatamıyoruz Bu Herife"
Celal Şengör ve İlber Ortaylı'dan Bakan Yusuf Tekin'e Sert Sözler: "Anlatamıyoruz Bu Herife"
Prof. Dr. Celal Şengör ve İlber Ortaylı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Celal Şengör, Tekin'i 'Liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Suyu çıkar, bunu anlatamıyoruz bu herife' sözleriyle hedef aldı. İlber Ortaylı ise Tekin'in görev süresinin kısa olacağı imasında bulundu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın 'siyasal ve ideolojik' olduğu eleştirileri nedeniyle bir süredir gündemdeydi.
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Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Prof.Dr. İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'nın programında Yusuf Tekin için kullandığı ifadeler ise bir kez daha gündem oldu.
Celal Şengör, Yusuf Tekin için "Liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Suyu çıkar, bunu anlatamıyoruz bu herife” ifadelerini kullandı.
İlber Ortaylı ise bu sözlere, "Anlatmana gerek yok zaten, 1.5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek" diyerek karşılık verdi.
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