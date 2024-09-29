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Kılıçlı Yemin Soruşturması: Genç Atatürkçü Teğmenler Ordudan Atılabilir!

Kılıçlı Yemin Soruşturması: Genç Atatürkçü Teğmenler Ordudan Atılabilir!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kılıçları kime çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği Atatürkçü genç teğmenlerle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Gazeteci Altan Sancar, Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini belirtti. 

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve ekledi: "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek..."

Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve ekledi: "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek..."

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası teğmenlerle ilgili soruşturma açmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası teğmenlerle ilgili soruşturma açmıştı.

Gazeteci Altan Sancar'ın AK Parti kaynaklarından aktardığına göre Z Kuşağı Atatürkçü Teğmenler ile ilgili süreçte sona doğru geliniyor.

Gazeteci Altan Sancar'ın AK Parti kaynaklarından aktardığına göre Z Kuşağı Atatürkçü Teğmenler ile ilgili süreçte sona doğru geliniyor.
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Gazeteci Altan Sancar, Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini belirtti.

Gazeteci Altan Sancar, Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini belirtti.

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Zuhal

Allahım kafayı yersin bu ülkede ya!! Ulan bu ülkeyi kuran liderin askeri değil de kimin askeri olacak TSK mensupları??

Yasin Karaca

Milletin

aryan~

Teyyip'in askerleriyiz deseler sorun olmazdı.