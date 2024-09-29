Kılıçlı Yemin Soruşturması: Genç Atatürkçü Teğmenler Ordudan Atılabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kılıçları kime çekiyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği Atatürkçü genç teğmenlerle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Gazeteci Altan Sancar, Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini belirtti.