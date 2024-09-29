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Diyarbakırlı Rojin'den 3 Gündür Haber Yok: Telefon ve Kulaklığı Bulundu, Aile İsyan Etti!

Diyarbakırlı Rojin'den 3 Gündür Haber Yok: Telefon ve Kulaklığı Bulundu, Aile İsyan Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 16:25

Türkiye Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran olayını konuşurken, Van'da üniversiteye yeni başlayan Diyarbakırlı Rojin Kabaiş isimli bir genç kız da birden bire ortadan kayboldu. 21 yaşındaki kızın cep telefonu ve kulaklığı Van Gölü sahilinde bulunurken ekipler aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı. 

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

İhbar sonrası arama çalışması başlatan ekipler Van Gölü sahilinde kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık buldu.

İhbar sonrası arama çalışması başlatan ekipler Van Gölü sahilinde kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık buldu.

Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş ise şunları söyledi: 👇

Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş ise şunları söyledi: 👇

'Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar.

Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler.

Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar.

Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim.'

Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş ayrıca kızlarının herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını da ekledi.

Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş ayrıca kızlarının herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını da ekledi.
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