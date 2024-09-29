Diyarbakırlı Rojin'den 3 Gündür Haber Yok: Telefon ve Kulaklığı Bulundu, Aile İsyan Etti!
Diyarbakırlı Rojin'den 3 Gündür Haber Yok: Telefon ve Kulaklığı Bulundu, Aile İsyan Etti!
Türkiye Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran olayını konuşurken, Van'da üniversiteye yeni başlayan Diyarbakırlı Rojin Kabaiş isimli bir genç kız da birden bire ortadan kayboldu. 21 yaşındaki kızın cep telefonu ve kulaklığı Van Gölü sahilinde bulunurken ekipler aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.
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İhbar sonrası arama çalışması başlatan ekipler Van Gölü sahilinde kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık buldu.
Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.
Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş ise şunları söyledi: 👇
Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş ayrıca kızlarının herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını da ekledi.
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