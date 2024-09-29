Diyarbakırlı Rojin'den 3 Gündür Haber Yok: Telefon ve Kulaklığı Bulundu, Aile İsyan Etti!

'Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar.

Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler.

Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kızımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar.

Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim.'