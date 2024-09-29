Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: İstanbul'da En Ucuz Kiraya Sahip 3 İlçe Belli Oldu!

İstanbul'da kira fiyatları hala bütçelerdeki en büyük gider kalemi. Temmuz ayı itibarıyla kiralara uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla fiyat artış hızı daha da yükseldi. Endeksa verilerine göre, İstanbul'da en uygun kiraların bulunduğu üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi.