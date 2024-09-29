Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: İstanbul'da En Ucuz Kiraya Sahip 3 İlçe Belli Oldu!
Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: İstanbul'da En Ucuz Kiraya Sahip 3 İlçe Belli Oldu!
İstanbul'da kira fiyatları hala bütçelerdeki en büyük gider kalemi. Temmuz ayı itibarıyla kiralara uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla fiyat artış hızı daha da yükseldi. Endeksa verilerine göre, İstanbul'da en uygun kiraların bulunduğu üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi.
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Türkiye'de son yıllarda yüksek kira fiyatları nedeniyle çok ciddi bir barınma sıkıntısı çekiliyor.
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Hükümetin yüksek artışların önüne geçebilmek için uygulamaya koyduğu yüzde 25'lik tavan zam uygulaması ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.
Endeksa tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, İstanbul'da en ucuz kiralık ev bulunabilecek üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi.
İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri şöyle şekillendi: 👇 (20 Bin TL Altı)
İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (20 Bin TL Üstü)
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İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (30 Bin TL Üstü)
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