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Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: İstanbul'da En Ucuz Kiraya Sahip 3 İlçe Belli Oldu!

Yüzde 25 Sınırı Kalkmıştı: İstanbul'da En Ucuz Kiraya Sahip 3 İlçe Belli Oldu!

kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 14:45

İstanbul'da kira fiyatları hala bütçelerdeki en büyük gider kalemi. Temmuz ayı itibarıyla kiralara uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla fiyat artış hızı daha da yükseldi. Endeksa verilerine göre, İstanbul'da en uygun kiraların bulunduğu üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi. 

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Türkiye'de son yıllarda yüksek kira fiyatları nedeniyle çok ciddi bir barınma sıkıntısı çekiliyor.

Türkiye'de son yıllarda yüksek kira fiyatları nedeniyle çok ciddi bir barınma sıkıntısı çekiliyor.

Hükümetin yüksek artışların önüne geçebilmek için uygulamaya koyduğu yüzde 25'lik tavan zam uygulaması ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.

Hükümetin yüksek artışların önüne geçebilmek için uygulamaya koyduğu yüzde 25'lik tavan zam uygulaması ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.

Endeksa tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, İstanbul'da en ucuz kiralık ev bulunabilecek üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi.

Endeksa tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, İstanbul'da en ucuz kiralık ev bulunabilecek üç ilçe sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi.

En pahalı ilçeler ise; Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy.

İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri şöyle şekillendi: 👇 (20 Bin TL Altı)

İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri şöyle şekillendi: 👇 (20 Bin TL Altı)

  • Esenyurt: 13 bin 800 TL

  • Arnavutköy: 15 bin 400 TL

  • Sultangazi: 16 bin TL

  • Avcılar: 16 bin TL

  • Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

  • Esenler: 16 bin 400 TL

  • Silivri: 16 bin 500 TL

  • Güngören: 17 bin 400 TL

  • Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

  • Bahçelievler: 17 bin 700 TL

  • Büyükçekmece:17 bin 900 TL

  • Çatalca: 18 bin 300 TL

  • Sancaktepe: 18 bin 700 TL

  • Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

  • Fatih: 19 bin 500 TL

İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (20 Bin TL Üstü)

İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (20 Bin TL Üstü)
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İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (30 Bin TL Üstü)

İstanbul'un ilçelerinde sırasıyla ortalama kira ücretleri: 👇 (30 Bin TL Üstü)
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