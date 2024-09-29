Almanya Filistin İçin Atılan "Nehirden Denize" Sloganını Kara Listeye Aldı: Vatandaşlık Verilmeyecek
Almanya Filistin İçin Atılan "Nehirden Denize" Sloganını Kara Listeye Aldı: Vatandaşlık Verilmeyecek
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İsrail'in Filistin'de özellikle sivil hedeflere yönelik yaptığı bombalamalar dünyanın çeşitli ülkelerinde sokak eylemleriyle protesto ediliyor.
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Protestoların önemli adreslerinden biri de Avrupa'nın kalbi Almanya idi. Ancak gösterilerde kullanılan bir pankart Alman hükümetinin tepkisini çekti.
Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun aktardığına göre, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananlar, beğenenler ve yorumlayanlar Alman vatandaşlığı alamayacak.
"Nehirden denize" sloganı ne anlama geliyor?
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