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Almanya Filistin İçin Atılan "Nehirden Denize" Sloganını Kara Listeye Aldı: Vatandaşlık Verilmeyecek

Almanya Filistin İçin Atılan "Nehirden Denize" Sloganını Kara Listeye Aldı: Vatandaşlık Verilmeyecek

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 13:09

Almanya, Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' sloganını karar listeye aldı. Söz konusu sloganı kullananlar, sosyal medyada paylaşanlar ve beğenenlere Alman vatandaşlığının verilmeyeceği bildiriliyor.  

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İsrail'in Filistin'de özellikle sivil hedeflere yönelik yaptığı bombalamalar dünyanın çeşitli ülkelerinde sokak eylemleriyle protesto ediliyor.

İsrail'in Filistin'de özellikle sivil hedeflere yönelik yaptığı bombalamalar dünyanın çeşitli ülkelerinde sokak eylemleriyle protesto ediliyor.

Protestoların önemli adreslerinden biri de Avrupa'nın kalbi Almanya idi. Ancak gösterilerde kullanılan bir pankart Alman hükümetinin tepkisini çekti.

Protestoların önemli adreslerinden biri de Avrupa'nın kalbi Almanya idi. Ancak gösterilerde kullanılan bir pankart Alman hükümetinin tepkisini çekti.

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun aktardığına göre, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananlar, beğenenler ve yorumlayanlar Alman vatandaşlığı alamayacak.

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun aktardığına göre, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananlar, beğenenler ve yorumlayanlar Alman vatandaşlığı alamayacak.

"Nehirden denize" sloganı ne anlama geliyor?

"Nehirden denize" sloganı ne anlama geliyor?

'Nehirden denize' sloganının geçmişi 1960'lı senelere kadar gidiyor. 

O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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