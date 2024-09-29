Almanya Filistin İçin Atılan "Nehirden Denize" Sloganını Kara Listeye Aldı: Vatandaşlık Verilmeyecek

'Nehirden denize' sloganının geçmişi 1960'lı senelere kadar gidiyor.

O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇