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Valilik ve Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Perşembe'ye Kadar Sürecek!

Valilik ve Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Perşembe'ye Kadar Sürecek!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.09.2024 - 12:28

İstanbul’da hava sıcaklığı bu akşam saatleri itibarıyla düşüşe geçiyor ve kentte yağış bekleniyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağış için uyardı. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yaz havalarının sonuna gelindi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yaz havalarının sonuna gelindi.

İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatleri itibarıyla Trakya kesimlerinde başlayacağı gece saatlerinde ise İstanbul'da etkili olacağı bildirildi.

İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatleri itibarıyla Trakya kesimlerinde başlayacağı gece saatlerinde ise İstanbul'da etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği de İstanbul'da beklenen yağışlı hava nedeniyle uyarı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında düşeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği de İstanbul'da beklenen yağışlı hava nedeniyle uyarı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında düşeceği belirtildi.

İstanbul’da hava sıcaklığının 21 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilen valilik açıklamasında, yağışlı havanın Perşembe'ye kadar süreceği ifade edildi.

İstanbul’da hava sıcaklığının 21 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilen valilik açıklamasında, yağışlı havanın Perşembe'ye kadar süreceği ifade edildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı 👇

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