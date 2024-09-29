“Narin Güran’ın Amcası Salim Güran, Vali’nin Yanına Giderken Bile Silahla Gidiyordu”
“Narin Güran’ın Amcası Salim Güran, Vali’nin Yanına Giderken Bile Silahla Gidiyordu”
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın katilinin kim olduğu araştırılmaya devam ederken soruşturmayı ilk gündem bu yana yakından takip eden gazeteci Ferit Demir, tutuklanan isimlerden amca Salim Güran ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Demir’in haberine göre; “Salim Güran gözaltına alındığı güne kadar ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.”
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede saklanmış halde bulunan Narin’in katilinin kim olduğu hala gizemini koruyor.
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Narin’in cesedinin bulunmasından sonra anne ve amcası başta olmak üzere birçok kişi tutuklandı, yüzlerce kişinin ifadesi alındı.
Soruşturmayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken yaşananları ilk günden bu yana yakından takip eden isimlerden Ferit Demir’den yeni bir detay paylaştı. İşte Ferit Demir’in paylaşımı:
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