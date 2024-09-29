“Narin Güran’ın Amcası Salim Güran, Vali’nin Yanına Giderken Bile Silahla Gidiyordu”

“Narin'in canice katledilmesi soruşturmasında 1 numaralı zanlı olan amca Salim Güran ile ilgili bir gözlemimi anlatıp bir kaç soru soracağım. Tabi ki cevap alamayacağımı da biliyorum. Narin kaybolduktan sonra köyde uzunca bir süre kalıp yayınlar yaptım. Salim Güran gözaltına alındığı güne ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve Jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.

Şimdi soralım;

Köyde onlarca jandarma varken Salim Güran ortalıkta silah ile neden dolaştı?

Salim Güran köy içinde silahı özellikle görünür şekilde dolaşırken kime ne mesaj verdi ?

Salim Güran silahı belinde özellikle hep görünür şekilde neden dolaşıyordu?

Aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran Valinin yanına silahla gidecek kadar saldırı tehlikesi altında mıydı?

Salim Güran'ın köy içinde onlarca asker varken silahı görünür şekilde dolaşarak konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?

Bu sorulara kimse cevap vermez ama ben yine de sordum…”