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“Narin Güran’ın Amcası Salim Güran, Vali’nin Yanına Giderken Bile Silahla Gidiyordu”

“Narin Güran’ın Amcası Salim Güran, Vali’nin Yanına Giderken Bile Silahla Gidiyordu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.09.2024 - 10:41 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 10:54

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın katilinin kim olduğu araştırılmaya devam ederken soruşturmayı ilk gündem bu yana yakından takip eden gazeteci Ferit Demir, tutuklanan isimlerden amca Salim Güran ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Demir’in haberine göre; “Salim Güran gözaltına alındığı güne kadar ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.”

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede saklanmış halde bulunan Narin’in katilinin kim olduğu hala gizemini koruyor.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede saklanmış halde bulunan Narin’in katilinin kim olduğu hala gizemini koruyor.

Narin’in cesedinin bulunmasından sonra anne ve amcası başta olmak üzere birçok kişi tutuklandı, yüzlerce kişinin ifadesi alındı.

Narin’in cesedinin bulunmasından sonra anne ve amcası başta olmak üzere birçok kişi tutuklandı, yüzlerce kişinin ifadesi alındı.

Soruşturmayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken yaşananları ilk günden bu yana yakından takip eden isimlerden Ferit Demir’den yeni bir detay paylaştı. İşte Ferit Demir’in paylaşımı:

Soruşturmayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken yaşananları ilk günden bu yana yakından takip eden isimlerden Ferit Demir’den yeni bir detay paylaştı. İşte Ferit Demir’in paylaşımı:

“Narin'in canice katledilmesi soruşturmasında 1 numaralı zanlı olan amca Salim Güran ile ilgili bir gözlemimi anlatıp bir kaç soru soracağım. Tabi ki  cevap alamayacağımı da biliyorum. Narin kaybolduktan sonra köyde uzunca bir süre kalıp yayınlar yaptım. Salim Güran gözaltına alındığı güne ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve Jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.

Şimdi soralım;

Köyde onlarca jandarma varken Salim Güran ortalıkta silah ile neden dolaştı?

Salim Güran köy içinde silahı özellikle görünür şekilde dolaşırken kime ne mesaj verdi ? 

Salim Güran silahı belinde  özellikle hep görünür şekilde  neden dolaşıyordu?

Aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran Valinin yanına silahla gidecek kadar  saldırı tehlikesi altında mıydı?

Salim Güran'ın köy içinde onlarca asker varken silahı görünür şekilde dolaşarak konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?

Bu sorulara kimse cevap vermez ama ben yine de sordum…”

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