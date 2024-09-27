Narin Soruşturmasında Yeni Detaylar: Silinen Bazı Görüntüler Geri Getirildi, Yeni Tutuklamalar Olabilir!

“Narin cinayeti dosyasında ilk gün yapılması gereken işlemler 20. günde yapıldı. 20 gün sonra toplanan deliller ne kadar sağlıklı olur?

Dijital deliller üzerinde yoğun çalışma yapılıyor, TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bazıları geri getirilmiş, süreç yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.

Güran ailesi Narin cinayetini delillerini karartmak ve cinayetin aydınlatılmasını engellemek için hala yoğun bir çaba içindeler. Delil karartma ve bilgi gizleme konusunda organize bir çalışma içinde olan Güran ailesinin profesyonel haraket ettiği apacık ortada ve bu profesyonel delil karartma yardımını kim yada kimlerden aldıkları ise henüz tespit edilmiş değil.

Organize haraket eden bir aile var, aile üyelerinin organize haraket etmesi neden engellenmiyor bu soru hala cevap bulmuş değil….”