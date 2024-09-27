Narin Soruşturmasında Yeni Detaylar: Silinen Bazı Görüntüler Geri Getirildi, Yeni Tutuklamalar Olabilir!
Narin Soruşturmasında Yeni Detaylar: Silinen Bazı Görüntüler Geri Getirildi, Yeni Tutuklamalar Olabilir!
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş şekilde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın devam eden soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Soruşturmayı başından bu yana yakından takip eden gazeteci Ferit Demir’in haberine göre; TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazıları geri getirildi, süreçte yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.
İşte Türkiye’de herkesin sonucunu merak ettiği Narin Güran soruşturmasındaki yeni detaylar…
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.
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Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde evinin yakınındaki derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasından sonra aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı.
Anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında.
Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Son olarak da amca Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye alındı.
Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken gazeteci Ferit Demir'den yeni açıklama geldi. Ferit Demir’in haberine göre; TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazıları geri getirildi, süreçte yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.
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İşte Ferit Demir’in haberinin detayları…
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