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Narin Soruşturmasında Yeni Detaylar: Silinen Bazı Görüntüler Geri Getirildi, Yeni Tutuklamalar Olabilir!

Narin Soruşturmasında Yeni Detaylar: Silinen Bazı Görüntüler Geri Getirildi, Yeni Tutuklamalar Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.09.2024 - 09:35 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 09:39

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş şekilde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın devam eden soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı. 

Soruşturmayı başından bu yana yakından takip eden gazeteci Ferit Demir’in haberine göre; TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazıları geri getirildi, süreçte yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.

İşte Türkiye’de herkesin sonucunu merak ettiği Narin Güran soruşturmasındaki yeni detaylar…

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.

Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde evinin yakınındaki derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasından sonra aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı.

Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde evinin yakınındaki derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasından sonra aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı.

Anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında.

Anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında.

Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Son olarak da amca Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye alındı.

Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Son olarak da amca Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye alındı.

Detayları bu haberimizden okuyabilirsiniz…

Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken gazeteci Ferit Demir'den yeni açıklama geldi. Ferit Demir’in haberine göre; TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazıları geri getirildi, süreçte yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.

Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken gazeteci Ferit Demir'den yeni açıklama geldi. Ferit Demir’in haberine göre; TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazıları geri getirildi, süreçte yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir.
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İşte Ferit Demir’in haberinin detayları…

İşte Ferit Demir’in haberinin detayları…

“Narin cinayeti dosyasında ilk gün yapılması gereken işlemler 20. günde yapıldı. 20 gün sonra toplanan deliller ne kadar sağlıklı olur?  

Dijital deliller üzerinde yoğun  çalışma yapılıyor, TÜBİTAK bazı kamera  görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor. Bazıları geri getirilmiş, süreç yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir. 

Güran ailesi Narin cinayetini delillerini karartmak ve cinayetin aydınlatılmasını engellemek için hala yoğun bir çaba içindeler. Delil karartma ve bilgi gizleme konusunda organize bir çalışma içinde olan Güran ailesinin profesyonel haraket ettiği apacık ortada ve bu profesyonel delil karartma yardımını kim yada kimlerden aldıkları ise henüz tespit edilmiş değil. 

Organize haraket eden bir aile var, aile üyelerinin organize haraket etmesi neden engellenmiyor bu soru hala cevap bulmuş değil….”

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