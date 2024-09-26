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Öldürülen 8 Yaşındaki Narin’in Amcası Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye Alındı

Öldürülen 8 Yaşındaki Narin’in Amcası Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.09.2024 - 21:25

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 

TV100’de yer alan habere göre; Tutuklanan isimlerden biri olan Narin Güran'ın amcası Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.

Kaynak: https://www.medyatava.com/gundem/ceza...
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Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.

Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.

Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgiler şu şekilde:

tv100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgiler şu şekilde:

'Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. 

Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.'

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