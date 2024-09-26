Öldürülen 8 Yaşındaki Narin’in Amcası Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye Alındı

'Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı.

Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.'