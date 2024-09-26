Öldürülen 8 Yaşındaki Narin’in Amcası Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye Alındı
Öldürülen 8 Yaşındaki Narin’in Amcası Salim Güran ‘Yüksek Güvenlikli Hücre’ye Alındı
Kaynak: https://www.medyatava.com/gundem/ceza...
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
TV100’de yer alan habere göre; Tutuklanan isimlerden biri olan Narin Güran'ın amcası Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.
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Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.
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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.
Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.
tv100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgiler şu şekilde:
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