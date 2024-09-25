Narin Güran Cinayeti: Ortam Dinlenmesinden Kaçmak İçin Yüksek Sesli Müzik Önlemi
Narin Güran Cinayeti: Ortam Dinlenmesinden Kaçmak İçin Yüksek Sesli Müzik Önlemi
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 8 yaşındaki minik çocuğun, anne ile abisi dahil birçok akrabası olayla ilgili tutuklanmıştı. Güran ailesinin, cinayeti saklamak için yaptıkları ise “pes” dedirtti. Ailenin, kapalı alanda yaptığı toplantılarda ortam dinlenmesinden kaçmak için yüksek sesle müzik açtığı iddia edildi.
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Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Narin Güran cinayetin henüz çözülmüş değil.
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Narin ile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına kendisinin attığını itiraf etmişti.
Amca Güran ise tüm delillere rağmen iddiaları reddediyor.
Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonraki tüm WhatsApp konuşmalarını sildi.
Ayrıca aile üyeleri arasında o tarihten sonra telefonlarını değiştirenler bile olmuş.
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Güran ailesi, 21 Ağustos’tan sonra toplam 7 kez aile meclisi toplantısı yaptı. Kimi zaman kapalı alanlarda yapılan bu toplantılarda jandarma ekiplerinin ortam dinlemesi yapma ihtimaline karşı yüksek sesle müzik açıldı.
Ayrıca Narin Güran’ın evinde bulunan halı, kilim, kanepe örtüleri birden fazla kez yıkandı. Anne Yüksel Güran’ın çamaşırları da Narin’in “kaybolmasından” sonra apar topar yıkamaya atıldı.
Hatta anne Yüksel Güran’ın evinde bulunan çamaşır makinesi çok kullanıldığı için bozuldu ve eşyalar Narin’in yengesi Hediye Güran’ın evine götürülerek yıkandı.
Soruşturmada gizli tanık olarak bulunan ve Güran ailesiyle akrabalık bağı bulunmayan bir kişi ise jandarmaya verdiği ifadede Salim Güran’ın 21 Ağustos’taki telaşlı hallerini anlattı.
Ayrıca Narin’in tutuklu bulunan iki amcasının evindeki güvenlik kameralarının görüntülerinin de silindiği tespit edidi. Jandarma tarafından TÜBİTAK’a gönderilen görüntülerin kurtarılması bekleniyor.
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