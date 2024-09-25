Narin Güran Cinayeti: Ortam Dinlenmesinden Kaçmak İçin Yüksek Sesli Müzik Önlemi

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 8 yaşındaki minik çocuğun, anne ile abisi dahil birçok akrabası olayla ilgili tutuklanmıştı. Güran ailesinin, cinayeti saklamak için yaptıkları ise “pes” dedirtti. Ailenin, kapalı alanda yaptığı toplantılarda ortam dinlenmesinden kaçmak için yüksek sesle müzik açtığı iddia edildi.