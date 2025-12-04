onedio
İsrail'in Eurovision'da Men Edilmediği Açıklandı: 5 Ülke Eurovision'dan Çıktığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 21:05

İspanya, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması çağrısında bulundu. Madrid yönetimi, yarışmanın siyasi tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunurken, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) resmi başvuru yapıldığını açıklamıştı. Bu talebe Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de destek gelirken Almanya gibi ülkeler İsrail olmazsa yarışmayı boykot edeceklerini söylemişleri. İspanya ve Hollanda ise İsrail'in katılımı halinde boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Eurovision yönetimi İsrail'le yola devam kararı aldı.

Yönetim, İsrail'in Viyana'daki yarışmada yer alacağını açıkladı ve boykot kararları peş peşe geldi.

İspanya ve Hollanda, İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme kararı aldı.

Her iki ülke de, Gazze’deki savaşın yol açtığı insani tablo ve haksız oylama uygulamaları yönündeki suçlamalar nedeniyle İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep eden ülkeler arasında yer alıyordu.

İsrail’in yarışmaya katılımına ilişkin oylama yapılması çağrılarına rağmen, üyeler bunun yerine yarışmanın güvenilirliğini korumayı amaçlayan yeni bir kural setini kabul etti.

Hollandalı yayın kuruluşu Avrotros yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullar altında yarışmaya katılmak, bizim için vazgeçilmez olan kamu değerleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Eurovision'da İspanya ve Hollanda sonrası üç ülke daha çekildi.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE de şu açıklamayı yaptı: “RTVE yönetim kurulu geçtiğimiz eylül ayında, İsrail’in yarışmada yer alması durumunda İspanya’nın Eurovision’dan çekileceği yönünde karar almıştı.”

“Bu çekilme kararı aynı zamanda RTVE’nin 2026 Eurovision finalini ve yarı finalleri de yayınlamayacağı anlamına geliyor.”

İrlanda, Slovenya ve İzlanda da İsrail'in devam etmesi çekileceklerini açıklayan ülkeler arasındaydı. Bu üç ülke de çekildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
gül hanım

helal olsun 😍 maşallah size, İslamla yönetilen ülkeler utansın diyecem ama utanmazlar 👋

Kedi Topu

👍👍👏👏

cruelladevill2025

eurovision fosil oldu be...