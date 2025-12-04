İsrail'in Eurovision'da Men Edilmediği Açıklandı: 5 Ülke Eurovision'dan Çıktığını Açıkladı
İspanya, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması çağrısında bulundu. Madrid yönetimi, yarışmanın siyasi tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunurken, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) resmi başvuru yapıldığını açıklamıştı. Bu talebe Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de destek gelirken Almanya gibi ülkeler İsrail olmazsa yarışmayı boykot edeceklerini söylemişleri. İspanya ve Hollanda ise İsrail'in katılımı halinde boykot edeceklerini açıklamışlardı.
Eurovision yönetimi İsrail'le yola devam kararı aldı.
Yönetim, İsrail'in Viyana'daki yarışmada yer alacağını açıkladı ve boykot kararları peş peşe geldi.
Eurovision'da İspanya ve Hollanda sonrası üç ülke daha çekildi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
helal olsun 😍 maşallah size, İslamla yönetilen ülkeler utansın diyecem ama utanmazlar 👋
👍👍👏👏
eurovision fosil oldu be...