İsrail'in Eurovision'da Men Edilmediği Açıklandı: 5 Ülke Eurovision'dan Çıktığını Açıkladı

İspanya ve Hollanda, İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme kararı aldı.

Her iki ülke de, Gazze’deki savaşın yol açtığı insani tablo ve haksız oylama uygulamaları yönündeki suçlamalar nedeniyle İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep eden ülkeler arasında yer alıyordu.

İsrail’in yarışmaya katılımına ilişkin oylama yapılması çağrılarına rağmen, üyeler bunun yerine yarışmanın güvenilirliğini korumayı amaçlayan yeni bir kural setini kabul etti.

Hollandalı yayın kuruluşu Avrotros yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullar altında yarışmaya katılmak, bizim için vazgeçilmez olan kamu değerleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.