Franco Döneminde Ülkeden Kaçan 2.3 Milyon İspanyol Ülkesine Dönüyor

Demokratik Hafıza Yasası çerçevesinde bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi resmi olarak İspanyol vatandaşlığına başvurdu. Randevu bulamadığı için henüz başvurusunu tamamlayamayan yaklaşık 1,3 milyon kişinin daha sırada beklediği belirtilirken, söz konusu veriler İspanya Dış Temsilcilikleri Genel Konseyi (CGCEE) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İşleme alınan 1 milyon başvurunun yaklaşık yarısı olumlu sonuçlanırken, reddedilen dosyaların oranı yalnızca yüzde 2 seviyesinde kaldı. Kalan başvuruların ise değerlendirme ve nihai kayıt sürecinin devam ettiği ifade edildi.