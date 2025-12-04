Franco Döneminde Ülkeden Kaçan 2.3 Milyon İspanyol Ülkesine Dönüyor
Franco diktatörlüğü (1939-1975) boyunca binlerce İspanyol, siyasi baskılar, ifade özgürlüğünün yok edilmesi, idamlar ve ekonomik yoksunluk nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Özellikle rejim muhalifleri, cumhuriyetçiler ve entelektüeller Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye sürgün edildi.
Şimdi bu insanların birçoğu ülkelerine ve vatandaşlık haklarına dönmeye hazırlanıyor.
Başvuruların sadece yüzde ikisi reddedildi.
Torunlar Yasası olarak bilinen Demokratik Hafıza Yasası ne anlama geliyor.
Başvurular konsoloslukları çaresiz bıraktı, yetişemiyorlar.
En çok başvuru Arjantin'den geldi.
