2025 Yılı Gümüşün Yılı Oldu: Gümüş 2025'te %100'den Fazla Kazandırdı
Gümüş, küresel ölçekte artan arz daralması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine yaklaşacağı beklentisiyle yıl başından bu yana yüzde 100’ü aşan bir değer kazancı yaşadı. Metal, dün spot piyasada ons başına 58,94 dolara kadar çıkarak rekor kırarken, vadeli kontratlarda 60 dolar seviyesinin de üzerine tırmandı.
Gümüşte yatırımcının ilgisi hayli arttı.
Fiyat artık ikinci planda, öncelik bulmak.
ABD'de kritik madenler listesine alındı.
BofA, 65 dolar hedefini gösterdi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
