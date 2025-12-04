onedio
2025 Yılı Gümüşün Yılı Oldu: Gümüş 2025'te %100'den Fazla Kazandırdı

Hakan Karakoca
04.12.2025 - 18:12

Gümüş, küresel ölçekte artan arz daralması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine yaklaşacağı beklentisiyle yıl başından bu yana yüzde 100’ü aşan bir değer kazancı yaşadı. Metal, dün spot piyasada ons başına 58,94 dolara kadar çıkarak rekor kırarken, vadeli kontratlarda 60 dolar seviyesinin de üzerine tırmandı.

Kaynak - Gazete Oksijen

Gümüşte yatırımcının ilgisi hayli arttı.

Fiziki gümüşe yönelik artan yatırımcı ilgisi, ETF’lere hızlanan girişler ve küresel stokların tarihi dip seviyelere gerilemesi yükselişin temel dinamikleri arasında yer alıyor. ABD faiz vadeli piyasalarında gelecek hafta için faiz indirimi olasılığının yüzde 89’a çıkması ve reel getirilerdeki gerileme, gümüşü yılın en güçlü performans sergileyen yatırım araçlarından biri konumuna taşıdı. Bloomberg verilerine göre, gümüş destekli ETF’lerde sadece bir günde 200 tonluk artış görülürken, toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay Londra’ya gerçekleşen rekor girişler diğer merkezlerdeki arzı sıkıştırırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stoklar ise son on yılın en düşük düzeyine indi.

Fiyat artık ikinci planda, öncelik bulmak.

Ekim ayında görülen olağanüstü daralma, Londra’daki kasalarda yer alan “serbest dolaşımdaki” ipoteksiz metal miktarının hızla tükenmesine neden oldu. Leasing anlaşmaları dışında kalan metale erişimin zorlaşması kiralama oranlarını keskin şekilde yükseltirken, kısa pozisyon alan yatırımcıları da pozisyonlarını kapatmaya itti. Uzmanlara göre piyasada artık “fiyatın geri planda kaldığı, asıl önceliğin metal bulmak olduğu” sıra dışı bir dönem yaşanıyor.

ABD'de kritik madenler listesine alındı.

Gümüşün 2025 itibarıyla ABD’nin Kritik Mineraller Listesi’ne dahil edilmesi, fiyatlar üzerinde etkili bir unsur olarak öne çıktı. Arzın yeniden toparlanmasının yavaş ilerlemesi ve yatırımcı talebinin güçlü kalmaya devam etmesi, piyasada gümüşün kısa vadede 60 dolar sınırını aşacağı beklentisini güçlendiriyor. Uzmanlar, yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini değerlendiriyor.

BofA, 65 dolar hedefini gösterdi.

Bank of America, gümüşün 2026 yılında ons başına 65 dolar seviyesine kadar yükselebileceği yönünde tahminde bulundu. Banka raporunda kısa vadede bir geri çekilme olasılığına dikkat çekilirken, devam eden arz kısıtları ve güçlü yatırımcı talebinin orta vadede 65 dolar/ons hedefini desteklediği vurgulandı.

