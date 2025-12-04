2025 Yılı Gümüşün Yılı Oldu: Gümüş 2025'te %100'den Fazla Kazandırdı

Fiziki gümüşe yönelik artan yatırımcı ilgisi, ETF’lere hızlanan girişler ve küresel stokların tarihi dip seviyelere gerilemesi yükselişin temel dinamikleri arasında yer alıyor. ABD faiz vadeli piyasalarında gelecek hafta için faiz indirimi olasılığının yüzde 89’a çıkması ve reel getirilerdeki gerileme, gümüşü yılın en güçlü performans sergileyen yatırım araçlarından biri konumuna taşıdı. Bloomberg verilerine göre, gümüş destekli ETF’lerde sadece bir günde 200 tonluk artış görülürken, toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay Londra’ya gerçekleşen rekor girişler diğer merkezlerdeki arzı sıkıştırırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stoklar ise son on yılın en düşük düzeyine indi.