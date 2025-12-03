MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı
MESEM’lerde iş cinayetleri sonucu ölen çocuklara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesini protesto eden ve gözaltına alınan TİP üyesi 17 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
17 öğrenci ile ilgili mahkeme 16'si hakkında tutuklama kararı verildi.
17 öğrenci protesto esnasında gözaltına alınmıştı.
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, 17 öğrencinin ifadeleri alınmadığını söyledi.
17 öğrenci tutuklandı.
Bu yıl ilk on ayda 82 çocuk MESEM'de hayatını kaybetti.
MESEM nedir?
