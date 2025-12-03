onedio
MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı

MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı

03.12.2025 - 22:49

MESEM’lerde iş cinayetleri sonucu ölen çocuklara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesini protesto eden ve gözaltına alınan TİP üyesi 17 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 

17 öğrenci ile ilgili mahkeme 16'si hakkında  tutuklama kararı verildi.

TİP tarafından yapılan açıklamaya göre, zirve sırasında bir grup TİP üyesi öğrenci, MESEM modeline yönelik eleştirilerini dile getirerek Bakan Tekin’in konuşmasını protesto etti. Protesto esnasında müdahale edilen öğrenciler kısa süre içinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Sera Kadıgil yaptığı açıklamada 'Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının ifadelerini almaya bile gerek görmeden dosya üzerinden 17’de 17 tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti' dedi. 

17 öğrenci için karar kısa süre önce açıklandı.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından MESEM'de yaşanan çocuk ölümlerini protsto eden 16 öğrenci tutuklandı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın  haberinde MESEM'lerde yaşananları ölümlere dair sayılar yer aldı. Ayhan haberinde, 'Yıllardır Çıraklık Eğitim Merkezleri aracılığı ile mesleki eğitim alan öğrenciler, son dönemde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) adıyla haftada 4 gün bir iş yerinde ve ustaların yanında pratik eğitime yönlendirildi. MESEM’de geçen yıl 71, bu yılın ilk 10 ayında da 82 çocuk işçi yaşama veda etti, kimi inşaattan düştü kimini elektrik çarptı. Kasım ayının ilk 20 gününde ise 10 çocuk yaşamdan koptu.' ifadelerini kullandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, çocuk işçiliğe ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri ve MESEM programları aracılığıyla çocuk işçiliğin devlet politikalarıyla yaygınlaştırıldığı iddia edildi.

İSİG Meclisi, 505 bin öğrencinin MESEM kapsamında haftanın dört günü işyerlerinde çalıştırıldığını belirterek bunun “eğitim değil çocuk emeği sömürüsü” olduğunu kaydetti. 

Meclis, mesleki eğitime karşı olmadıklarını ancak çocukların 10 yaşından itibaren ucuz işgücü olarak kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

