MESEM'lerde Yaşanan Çocuk Ölümlerini Protesto Eden Öğrenciler Tutuklandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, çocuk işçiliğe ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri ve MESEM programları aracılığıyla çocuk işçiliğin devlet politikalarıyla yaygınlaştırıldığı iddia edildi.

İSİG Meclisi, 505 bin öğrencinin MESEM kapsamında haftanın dört günü işyerlerinde çalıştırıldığını belirterek bunun “eğitim değil çocuk emeği sömürüsü” olduğunu kaydetti.

Meclis, mesleki eğitime karşı olmadıklarını ancak çocukların 10 yaşından itibaren ucuz işgücü olarak kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.