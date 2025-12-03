onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Wikipedia'da Bu Yıl En Çok Okunan Sayfalara Amerika Siyaseti Damga Vurdu

Wikipedia'da Bu Yıl En Çok Okunan Sayfalara Amerika Siyaseti Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 19:52

Wikimedia Vakfı, 2025’in en çok ziyaret edilen Vikipedi sayfalarını açıkladı. Listenin başında, 10 Eylül 2025’te yaşamını yitiren sağcı podcast yayıncısı ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk yer aldı. Kirk’ün maddesi yıl boyunca 45 milyondan fazla görüntülenme alırken, bunların 15 milyonu ölümünün hemen ardından gerçekleşti. Vakıf verilerine göre bu görüntülemelerin yüzde 40’ı ABD dışındaki kullanıcılar tarafından yapıldı.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerika'daki siyasetin en çok konuşulanları ilk 10'da...

Amerika'daki siyasetin en çok konuşulanları ilk 10'da...

Listenin öne çıkan diğer maddelerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump’ın Vikipedi sayfası 2025’te 25,1 milyon kez görüntülenerek listenin 4. sırasında yer aldı.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin maddesi ise 20,1 milyon görüntülemeyle ilk 10’a girmeyi başardı. Geçen yıl Trump 27 milyon görüntülemeyle yine 4. sıradaydı, ancak 29 milyon görüntülemeye ulaşan Kamala Harris’in gerisinde kalmıştı. 2024 Seçimi’ni kaybeden Harris bu yıl listede yer almadı.

"2025'te ölenler" en çok aranan ikinci sayda

"2025'te ölenler" en çok aranan ikinci sayda

Kirk’ün ardından en çok ziyaret edilen madde, her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen “2025’teki Ölümler” listesi oldu. Sayfa bu yıl 42,5 milyon görüntülenmeyle ikinci sırada yer aldı.

Wikimedia verilerine göre bu liste, görüntülenme verilerinin tutulmaya başlandığı günden bu yana her yıl ilk üçten hiç düşmedi.

Netflix ve popüler kültür üst sıralarda.

Netflix ve popüler kültür üst sıralarda.

Listenin dikkat çeken yükselişlerinden biri, 1950’lerde suç işleyen seri katil Ed Gein’in maddesinde yaşandı. Netflix’in Gein’in suçlarını dramatize eden “Canavarlar” dizisinin ardından sayfa 31,2 milyon görüntülemeyle üçüncü sıraya çıktı. Dizide Gein’i Charlie Hunnam canlandırmıştı.

Bu yıl film ve dizi endüstrisi listede yedi yapımla temsil edildi. Korku filmi Günahkarlar (Sinners), Superman, Severance, Weapons, Adolescence, Thunderbolts ve The Fantastic Four: First Steps ilk 20’de kendine yer buldu. Günahkarlar, film kategorisinde en yüksek sırayı alarak 8. sıraya yükseldi.

Musk yükseldi, Ronaldo düşüşte...

Musk yükseldi, Ronaldo düşüşte...

Tartışmalı teknoloji CEO’su Elon Musk, 2024’te 11. sırada yer alırken bu yıl 6. sıraya yükseldi ve sayfası 20 milyonun üzerinde görüntülendi. Beyaz Saray’daki görünürlüğü ve feshedilen Devlet Verimliliği Bakanlığı’ndaki tartışmalı yönetimi, Musk’ın kamuoyundaki profilini belirgin biçimde artırdı.

Listenin alt sıralarında ise iki küresel popüler isim yer aldı: Cristiano Ronaldo’nun sayfası 10,8 milyon, YouTuber MrBeast’in maddesi ise 11,4 milyon kez görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın