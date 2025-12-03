Wikipedia'da Bu Yıl En Çok Okunan Sayfalara Amerika Siyaseti Damga Vurdu

Listenin öne çıkan diğer maddelerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump’ın Vikipedi sayfası 2025’te 25,1 milyon kez görüntülenerek listenin 4. sırasında yer aldı.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin maddesi ise 20,1 milyon görüntülemeyle ilk 10’a girmeyi başardı. Geçen yıl Trump 27 milyon görüntülemeyle yine 4. sıradaydı, ancak 29 milyon görüntülemeye ulaşan Kamala Harris’in gerisinde kalmıştı. 2024 Seçimi’ni kaybeden Harris bu yıl listede yer almadı.