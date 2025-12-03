Wikipedia'da Bu Yıl En Çok Okunan Sayfalara Amerika Siyaseti Damga Vurdu
Wikimedia Vakfı, 2025’in en çok ziyaret edilen Vikipedi sayfalarını açıkladı. Listenin başında, 10 Eylül 2025’te yaşamını yitiren sağcı podcast yayıncısı ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk yer aldı. Kirk’ün maddesi yıl boyunca 45 milyondan fazla görüntülenme alırken, bunların 15 milyonu ölümünün hemen ardından gerçekleşti. Vakıf verilerine göre bu görüntülemelerin yüzde 40’ı ABD dışındaki kullanıcılar tarafından yapıldı.
Amerika'daki siyasetin en çok konuşulanları ilk 10'da...
"2025'te ölenler" en çok aranan ikinci sayda
Netflix ve popüler kültür üst sıralarda.
Musk yükseldi, Ronaldo düşüşte...
