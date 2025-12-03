onedio
Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 12 Aralık'ta Gerçekleştirecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 18:40

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00’te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantının, komisyonun güncellenmiş üyeleriyle yapılması planlanıyor.

Komisyon üye sayısı sonrası gözler TÜRK-İŞ'in vereceği karara çevrildi.

Geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı üzerine tartışmaları gündeme taşımıştı. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden her birinden 5’er üyenin bulunduğu 15 kişilik komisyonun yapısını yeniden ele alarak, hükümet temsilcisi sayısını 1’e indiren bir formülü TÜRK-İŞ’e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetimi ise, önerilen yeni yapının resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirmişti.

Uzmanların tahminleri değişkenlik gösteriyor.

Mevcut durumda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Uzmanların yeni asgari ücret için tahminleri ise yüzde 19 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

