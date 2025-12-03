Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 12 Aralık'ta Gerçekleştirecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00’te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantının, komisyonun güncellenmiş üyeleriyle yapılması planlanıyor.