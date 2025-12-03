onedio
Üniversitelilere Müjdeli Haber! Elektronik Cihazlarda Öğrencilere ÖTV Muafiyeti Meclis'te

Dilara Bağcı Peker
03.12.2025 - 18:13

Üniversite öğrencilerinin satın alacakları elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmalarına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın aktardığına göre, MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Kaynak: Sözcü / Deniz Işık Balkan

Üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında ÖTV kaldırılabilir.

Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın aktardığına göre, MHP'li İsmail Özdemir, Meclis'e yeni bir kanun teklifi yapıldığını duyurdu. Bu kanun teklifinde, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmalarını öngörülüyor.

Özdemir, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Özdemir, 'Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz.'

