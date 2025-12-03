Üniversitelilere Müjdeli Haber! Elektronik Cihazlarda Öğrencilere ÖTV Muafiyeti Meclis'te
Üniversite öğrencilerinin satın alacakları elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmalarına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın aktardığına göre, MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.
Kaynak: Sözcü / Deniz Işık Balkan
Üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında ÖTV kaldırılabilir.
