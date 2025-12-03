onedio
Havacılık Tarihinin En Büyük Gizemi Çözülecek mi? Kayıp Malezya Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 11:08

8 Mart 2014’te Malezya’dan Çin’e gitmek için havalanan Malezya Havayolları’na bağlı yolcu uçağı kalkıştan 1 saat sonra hava trafik kontrolü ile temasını sonlandırmış ve rotasını değiştirmişti. 239 kişinin bulunduğu MH370 uçağından tarihin en büyük arama çalışmalarına rağmen bazı küçük enkaz parçaları dışında hiçbir iz bulunamamıştı. 10 yıldan fazla süre sonra kayıp Malezya uçağını aramak için yeniden çalışma başlatıldı. “Ocean Infinity” isimli şirket kayıp uçağın gizemini çözmek için bu ayın sonunda arama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birini barındıran kayıp Malezya uçağı MH370 için yıllar sonra yeniden arama çalışması yapılacak.

BBC’nin aktardığına göre, ABD merkezli “Ocean Infinity” isimli okyanus araştırmaları yapan şirket, büyük gizemi çözmek için bu ayın sonunda yeniden çalışmalara başlayacak. Şirket daha önce de kayıp uçak için arama çalışmaları yapmış ancak herhangi bir sonunca ulaşamamıştı.

Malezya hükümeti ile şirket arasında yapılan anlaşmaya göre uçağın bulunamaması halinde herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak. Ocean Infinity kayıp uçağı bulursa yaklaşık 70 milyon dolar ücret alacak.

Havacılık tarihine geçen MH370.

Boeing 777 tipi MH370 uçağında bulunan 239 kişi akıbeti kesin olarak bilinemiyor. Uçak, kalkıştan sadece 1 saat sonra hava trafik kontrolüyle bağlantıyı sonlandırdı ve radardaki görüntüsünde rotasından saptığı tespit edildi. Kayıp uçak ile ilgili yapılan soruşturmada uçağın pilotunun kasıtlı olarak rotadan saptığı sonucuna varılmış ancak kesin neden belirlenememişti.

Kayıp uçağın enkazının bulunması hem uçaktaki yolcuların aileleri için çok önemli hem de kesin düşüş sebebini öğrenmek için.

