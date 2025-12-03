Havacılık Tarihinin En Büyük Gizemi Çözülecek mi? Kayıp Malezya Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor
8 Mart 2014’te Malezya’dan Çin’e gitmek için havalanan Malezya Havayolları’na bağlı yolcu uçağı kalkıştan 1 saat sonra hava trafik kontrolü ile temasını sonlandırmış ve rotasını değiştirmişti. 239 kişinin bulunduğu MH370 uçağından tarihin en büyük arama çalışmalarına rağmen bazı küçük enkaz parçaları dışında hiçbir iz bulunamamıştı. 10 yıldan fazla süre sonra kayıp Malezya uçağını aramak için yeniden çalışma başlatıldı. “Ocean Infinity” isimli şirket kayıp uçağın gizemini çözmek için bu ayın sonunda arama çalışmalarına yeniden başlayacak.
Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birini barındıran kayıp Malezya uçağı MH370 için yıllar sonra yeniden arama çalışması yapılacak.
Havacılık tarihine geçen MH370.
