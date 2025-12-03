Havacılık Tarihinin En Büyük Gizemi Çözülecek mi? Kayıp Malezya Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor

BBC’nin aktardığına göre, ABD merkezli “Ocean Infinity” isimli okyanus araştırmaları yapan şirket, büyük gizemi çözmek için bu ayın sonunda yeniden çalışmalara başlayacak. Şirket daha önce de kayıp uçak için arama çalışmaları yapmış ancak herhangi bir sonunca ulaşamamıştı.

Malezya hükümeti ile şirket arasında yapılan anlaşmaya göre uçağın bulunamaması halinde herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak. Ocean Infinity kayıp uçağı bulursa yaklaşık 70 milyon dolar ücret alacak.