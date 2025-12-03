onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gürcistan’a Seyahatte Yeni Zorlunluluk Geliyor: Sadece Kimlik ve Pasaport Yetmeyecek

Gürcistan’a Seyahatte Yeni Zorlunluluk Geliyor: Sadece Kimlik ve Pasaport Yetmeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 10:35

Gürcistan, Türkiye’ye vize uygulamayan ülkelerden biri. Sadece kimlik ve pasaportla ülkeye giriş yapılabiliyor. Ancak Gürcistan tarafından alınan son kararla birlikte kimlik ve pasaportun yanında ülkeye girişlerde artık seyahat ve sağlık sigortası yapmak da zorunlu hale gelecek. Gürcistan hükümeti bu kararla ülkedeki Türk vatandaşlarının karıştığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunlarının bütçeye yüklediği ek maliyetlerinin önüne geçmek istiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vizesiz seyahat edilebilen Gürcistan’a Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi bulunuyor.

Vizesiz seyahat edilebilen Gürcistan’a Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi bulunuyor.

Gürcistan, 2024 yılında aldığı ancak teknik sebeplerle ertelediği sigorta zorunluluğunu 1 Ocak 2026’da yürürlüğe alacak. Türk vatandaşları artık ülkeye girerken kimlik ve pasaport ile birlikte seyahat ve sağlık sigortası da ibraz etmek zorunda kalacak.

Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan'a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.

Sebep sağlık harcamalarını önlemek.

Sebep sağlık harcamalarını önlemek.

Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan'da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor. Sigortasız gerçekleşen bu durumların hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi. Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum'a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın