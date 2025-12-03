Gürcistan’a Seyahatte Yeni Zorlunluluk Geliyor: Sadece Kimlik ve Pasaport Yetmeyecek

Gürcistan, 2024 yılında aldığı ancak teknik sebeplerle ertelediği sigorta zorunluluğunu 1 Ocak 2026’da yürürlüğe alacak. Türk vatandaşları artık ülkeye girerken kimlik ve pasaport ile birlikte seyahat ve sağlık sigortası da ibraz etmek zorunda kalacak.

Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan'a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.