Gürcistan’a Seyahatte Yeni Zorlunluluk Geliyor: Sadece Kimlik ve Pasaport Yetmeyecek
Gürcistan, Türkiye’ye vize uygulamayan ülkelerden biri. Sadece kimlik ve pasaportla ülkeye giriş yapılabiliyor. Ancak Gürcistan tarafından alınan son kararla birlikte kimlik ve pasaportun yanında ülkeye girişlerde artık seyahat ve sağlık sigortası yapmak da zorunlu hale gelecek. Gürcistan hükümeti bu kararla ülkedeki Türk vatandaşlarının karıştığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunlarının bütçeye yüklediği ek maliyetlerinin önüne geçmek istiyor.
Vizesiz seyahat edilebilen Gürcistan’a Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi bulunuyor.
Sebep sağlık harcamalarını önlemek.
