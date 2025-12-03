İzmir’de 24 Saatlik Su Kesintisi: İzmir’in İki İlçesinde Büyük Su Kesintisi Yaşanacak

Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen Q800'lük çelik boru hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, kesintinin 3 Aralık Çarşamba saat 10.00'da başlayarak 4 Aralık Perşembe saat 10.00'a kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.

Arızanın onarımının ardından, su depolarının dolması ve hatlardaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceği belirtildi. Bu nedenle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının, arızanın giderildiği saatten daha geç olabileceği vatandaşlara hatırlatıldı.