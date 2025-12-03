onedio
İzmir'de 24 Saatlik Su Kesintisi: İzmir'in İki İlçesinde Büyük Su Kesintisi Yaşanacak

İzmir’de 24 Saatlik Su Kesintisi: İzmir’in İki İlçesinde Büyük Su Kesintisi Yaşanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 09:04

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde boru hattı arızası nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen Q800'lük çelik boru hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, kesintinin 3 Aralık Çarşamba saat 10.00'da başlayarak 4 Aralık Perşembe saat 10.00'a kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.

Arızanın onarımının ardından, su depolarının dolması ve hatlardaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceği belirtildi. Bu nedenle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının, arızanın giderildiği saatten daha geç olabileceği vatandaşlara hatırlatıldı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
