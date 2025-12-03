ABD’den 19 Ülke Hakkında Son Dakika Kararı: Tüm İltica Başvurusu ve Göçmenlik Yardımları Durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 'yüksek riskli ülke' sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurdu.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden söz konusu gelişme hakkında bilgi notu yayımlandı.
