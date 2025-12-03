ABD’den 19 Ülke Hakkında Son Dakika Kararı: Tüm İltica Başvurusu ve Göçmenlik Yardımları Durduruldu

Yönerge kapsamında kurum personeline, 'kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)' ve yardım taleplerini askıya almaları' talimatı verildi. Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti. Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan 'yüksek riskli 19 ülke' sınıfında yer alıyor.