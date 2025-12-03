Resmi Gazete’de Yer Aldı: Elektrikli Scooter Kullanımı Tamamen Değişecek
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de scooter denilen araçlarla ulaşım oldukça artmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan tebliği ile scooter kullanımında büyük değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre scooter ile bazı bölgelere girmek uygulama üzerinden yasaklanacak. Yasaklı bölgeye giren scooter’ın hızı kademeli olarak düşürülecek ve kullanılmaz hale gelecek. Ayrıca her scooter’ın anlık konum bilgisi bakanlık ile paylaşılacak ve bilgilere belediyeler, emniyet, jandarma gibi kurumlalarla da erişebilecek. Yeni uygulama 1 Temmuz 2026 yılında yürürlüğe girecek.
Yeni yönetmelikle “coğrafi çitleme” özelliği gelecek.
Tüm araçların anlık olarak konum bilgisi paylaşılacak.
Esas sorun bırakıldığı yerler. Araç cepleri, yol kenarları, kaldırımlarda geçişi engelleyecek şekilde bırakılanlar çok fazla. Bazı bölgelere çok güzel bırakm... Devamını Gör
güzel karar
haberi düzgün yap admin HER scooter için konum bilgisi falan değil martı vs gibi işletmelere getirildi kullanıcıların anlık izlenebilmesi şahsi araçlara değil