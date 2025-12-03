onedio
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Elektrikli Scooter Kullanımı Tamamen Değişecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 08:25

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de scooter denilen araçlarla ulaşım oldukça artmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan tebliği ile scooter kullanımında büyük değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre scooter ile bazı bölgelere girmek uygulama üzerinden yasaklanacak. Yasaklı bölgeye giren scooter’ın hızı kademeli olarak düşürülecek ve kullanılmaz hale gelecek. Ayrıca her scooter’ın anlık konum bilgisi bakanlık ile paylaşılacak ve bilgilere belediyeler, emniyet, jandarma gibi kurumlalarla da erişebilecek. Yeni uygulama 1 Temmuz 2026 yılında yürürlüğe girecek.

Yeni yönetmelikle “coğrafi çitleme” özelliği gelecek.

Bakanlığın hazırladığı yönetmelikte 'coğrafi çitleme' tanımı yer alıyor. Bu alanlara giriş scooter’ı kiralayan uygulama üzerinden yasaklanacak. Önce kademeli olarak araçların hızı düşürülecek. Sonra ise scooterlar tamamen kullanılmaz hale gelecek.

Tüm araçların anlık olarak konum bilgisi paylaşılacak.

Sürüşe başlanan araçların konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin ise konumu anlık bildirilecek. Bu bilgilere belediyeler, emniyet, jandarma gibi kurumlarlar da erişebilecek.

E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Söyledim gitti

Esas sorun bırakıldığı yerler. Araç cepleri, yol kenarları, kaldırımlarda geçişi engelleyecek şekilde bırakılanlar çok fazla. Bazı bölgelere çok güzel bırakm... Devamını Gör

Darkweeb16

güzel karar

cyber boy

haberi düzgün yap admin HER scooter için konum bilgisi falan değil martı vs gibi işletmelere getirildi kullanıcıların anlık izlenebilmesi şahsi araçlara değil