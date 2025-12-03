Resmi Gazete’de Yer Aldı: Elektrikli Scooter Kullanımı Tamamen Değişecek

Sürüşe başlanan araçların konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin ise konumu anlık bildirilecek. Bu bilgilere belediyeler, emniyet, jandarma gibi kurumlarlar da erişebilecek.

E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi.