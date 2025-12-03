Bilim Dünyasında Ezber Bozan Araştırma: Yeni Nefes Alma Yöntemi Olarak 'Popodan Nefes Almak' Test Ediliyor

Uzmanlarca “enteral ventilasyon” olarak adlandırılan bu araştırma, kamuoyunda ise halk diline 'popodan nefes alma' olarak çevrilen terimle dikkat çekiyor. Yöntem, kritik durumlardaki hastalara kısa süreli veya ek bir solunum desteği sunma potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın çıkış noktası, bazı hayvan türlerinin bağırsak duvarı üzerinden oksijeni emebildiği gözlemi oldu. Bu doğal mekanizmadan ilham alan bilim insanları, aynı işlevin memelilerde de kullanılıp kullanılamayacağını test etmeye karar verdi. Yapılan ilk aşama deneylerde fare ve domuzlar kullanıldı. Hayvanlara, oksijeni yüksek verimle taşıyabilen özel bir sıvı rektal yoldan uygulandı. Sonuçlar şaşırtıcıydı; uygulanan bu sıvının bağırsak duvarını geçerek kana oksijen aktardığı ve hayvanların oksijen seviyelerinde geçici bir yükselme sağladığı tespit edildi. Bu bulgular, yöntemin geliştirilebileceği konusunda bilim insanlarına önemli bir yol haritası sundu.