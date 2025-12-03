onedio
Bilim Dünyasında Ezber Bozan Araştırma: Yeni Nefes Alma Yöntemi Olarak 'Popodan Nefes Almak' Test Ediliyor

Ali Can YAYCILI
03.12.2025 - 08:12

Solunum yetmezliği çeken hastalara ek destek sağlamak amacıyla bilim insanları, alışılmışın dışındaki bir yöntemi, 'enteral ventilasyonu'nu araştırıyor. Hayvan deneylerinde olumlu sonuç veren ve kamuoyunda 'popodan nefes alma' olarak adlandırılan bu yöntem, Japonya'daki ilk insan denemelerinde güvenlik açısından bir engel teşkil etmedi.

Solunum sıkıntısı çeken ve akciğerleri yeterli düzeyde çalışmayan hastalar için ek oksijen kaynağı sağlamak amacıyla bilim dünyası, alışılmışın dışındaki bir yöntemi masaya yatırdı: Bağırsaklar yoluyla oksijen takviyesi.

Uzmanlarca “enteral ventilasyon” olarak adlandırılan bu araştırma, kamuoyunda ise halk diline 'popodan nefes alma' olarak çevrilen terimle dikkat çekiyor. Yöntem, kritik durumlardaki hastalara kısa süreli veya ek bir solunum desteği sunma potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın çıkış noktası, bazı hayvan türlerinin bağırsak duvarı üzerinden oksijeni emebildiği gözlemi oldu. Bu doğal mekanizmadan ilham alan bilim insanları, aynı işlevin memelilerde de kullanılıp kullanılamayacağını test etmeye karar verdi. Yapılan ilk aşama deneylerde fare ve domuzlar kullanıldı. Hayvanlara, oksijeni yüksek verimle taşıyabilen özel bir sıvı rektal yoldan uygulandı. Sonuçlar şaşırtıcıydı; uygulanan bu sıvının bağırsak duvarını geçerek kana oksijen aktardığı ve hayvanların oksijen seviyelerinde geçici bir yükselme sağladığı tespit edildi. Bu bulgular, yöntemin geliştirilebileceği konusunda bilim insanlarına önemli bir yol haritası sundu.

Hayvan deneylerindeki olumlu sinyallerin ardından, 2025 yılında Japonya’da bu yöntemin insan denemelerine başlandı.

İlk aşamada, tedavinin etkinliği yerine sadece güvenliği test edildi. 27 sağlıklı gönüllüye, farklı miktarlarda özel bir sıvı verildi. Katılımcılar, herhangi bir ciddi yan etki göstermeden bu uygulamayı genel olarak sorunsuz şekilde tolere etti. Araştırmacılar, bu ilk denemenin sonucunu, yöntemin insan vücudu için potansiyel olarak güvenli olduğuna dair ilk güçlü ve cesaret verici işaret olarak değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar, yöntemin tıbbi bir tedaviye dönüşmesi için atılması gereken adımların henüz çok erken bir safhada olduğunu belirtiyor. Yöntemin insanlarda gerçekten oksijen desteği sağlayıp sağlayamayacağını anlamak için, oksijenle zenginleştirilmiş sıvının kullanıldığı daha kapsamlı yeni deneylere ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Halihazırda yürütülen araştırmalar, bu yöntemin akciğerlerin yerini alacak bir teknoloji değil; en iyi ihtimalle solunum yetmezliği çeken hastalara hayat kurtarıcı bir ek veya geçici destek aracı olarak hizmet edebileceğini gösteriyor. 'Enteral ventilasyon' adıyla bilim gündeminde yer edinen bu yaklaşım, her ne kadar ilgi çekici ve umut vadeden bir gelişme olsa da, gerçek anlamda bir tıbbi çözüm haline gelmesi için kritik çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
