Bilim Dünyasında Ezber Bozan Araştırma: Yeni Nefes Alma Yöntemi Olarak 'Popodan Nefes Almak' Test Ediliyor
Solunum yetmezliği çeken hastalara ek destek sağlamak amacıyla bilim insanları, alışılmışın dışındaki bir yöntemi, 'enteral ventilasyonu'nu araştırıyor. Hayvan deneylerinde olumlu sonuç veren ve kamuoyunda 'popodan nefes alma' olarak adlandırılan bu yöntem, Japonya'daki ilk insan denemelerinde güvenlik açısından bir engel teşkil etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Solunum sıkıntısı çeken ve akciğerleri yeterli düzeyde çalışmayan hastalar için ek oksijen kaynağı sağlamak amacıyla bilim dünyası, alışılmışın dışındaki bir yöntemi masaya yatırdı: Bağırsaklar yoluyla oksijen takviyesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvan deneylerindeki olumlu sinyallerin ardından, 2025 yılında Japonya’da bu yöntemin insan denemelerine başlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın