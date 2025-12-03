Milli Eğitim’den Bir Yeni Değişiklik Daha: Okula Başlama Yaşı Yeniden Değiştiriliyor!
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul birinci sınıflarda büyük yaş farklarının yarattığı akademik uyumsuzluk ve akran zorbalığı sorununu kökten çözmek üzere harekete geçti. GZT’de yer alan habere göre; Mevcut esnek uygulamayı terk eden Bakanlık, okula başlama yaşını 72 ay (6 yaş) esasına göre standartlaştırarak sınıflardaki 14 aya varan yaş uçurumunu sona erdiriyor. Bu tarihi adımın, çocukların gelişim düzeyine uygun bir eğitim ortamı sunarak öğrenme kalitesini artırması hedefleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaş farkı sınıflardan kalkıyor: MEB’den birinci sınıflara yeni standart geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişim uzmanlarından karara tam destek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın