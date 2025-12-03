Milli Eğitim’den Bir Yeni Değişiklik Daha: Okula Başlama Yaşı Yeniden Değiştiriliyor!

Psikologlar ve eğitimciler, kontrolsüz yaş farkının özellikle duygusal ve fiziksel olarak daha küçük öğrencileri olumsuz etkilediğini sıklıkla dile getiriyordu. Henüz oyun çağı özelliklerini tam olarak üzerinden atamamış 66 ila 71 aylık çocukların, daha olgun akranlarına kıyasla ince motor becerileri, dikkat süreleri ve sosyal kurallara uyum konularında yetersiz kalması, onları sınıf içinde akran zorbalığı riskine ve baskıya karşı savunmasız bırakıyordu. Yeni düzenleme, ilkokula başlama yaşını 72 ay olarak sabitleyecek, ancak çocukların bireysel gelişim hızları dikkate alınarak 69 ay ile 75 ay arasında dar bir esneklik bandı tanımlanacak. Bu formül sayesinde eski sistemdeki büyük yaş farkları ortadan kalkacak ve akran zorbalığı riski önemli ölçüde azaltılmış olacak.

Öğretmenlerin sınıf gözlemleri de küçük yaşta okula başlayan öğrencilerin yazı yazma, yönerge takip etme ve öz bakım (tuvalet ihtiyacı, yemek yeme) becerilerinde ciddi güçlükler yaşadığını ortaya koyuyor. Bu öğrenciler okul temposuna daha çabuk yoruluyor, ağlama krizleri geçirebiliyor ve motor beceri eksikliği nedeniyle çanta hazırlama veya düğme ilikleme gibi temel işleri dahi bağımsız olarak gerçekleştiremiyor. Psikologları, okul disiplinine uyum için en ideal olgunluk düzeyinin 72 ay civarında oluştuğunu, erken başlayan çocuklarda okuma-yazmaya geçiş süreçlerinin geciktiğini ve bu durumun öğrencide kalıcı bir özgüven kaybına yol açabildiğini vurguluyor. MEB'in bu kararı, eğitimin kalitesini artırma vizyonu çerçevesinde atılmış, çocuk merkezli önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.