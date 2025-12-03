onedio
Milli Eğitim’den Bir Yeni Değişiklik Daha: Okula Başlama Yaşı Yeniden Değiştiriliyor!

Milli Eğitim’den Bir Yeni Değişiklik Daha: Okula Başlama Yaşı Yeniden Değiştiriliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.12.2025 - 10:20

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul birinci sınıflarda büyük yaş farklarının yarattığı akademik uyumsuzluk ve akran zorbalığı sorununu kökten çözmek üzere harekete geçti. GZT’de yer alan habere göre; Mevcut esnek uygulamayı terk eden Bakanlık, okula başlama yaşını 72 ay (6 yaş) esasına göre standartlaştırarak sınıflardaki 14 aya varan yaş uçurumunu sona erdiriyor. Bu tarihi adımın, çocukların gelişim düzeyine uygun bir eğitim ortamı sunarak öğrenme kalitesini artırması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıflarda uzun süredir eğitim çevrelerinde tartışma konusu olan ve öğrencilerin gelişim düzeyleri arasında derin farklılıklar yaratan uygulamaya son noktayı koymaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, veli dilekçesiyle 66 aya kadar düşebilen ilkokula başlama yaşı, artık Türkiye genelinde 72 ay temel alınarak yeniden düzenlenecek. Bu kararın ana amacı, öğrenci popülasyonu arasındaki yaş homojenliğini sağlayarak sınıf içi öğrenme ortamının verimini yükseltmek.

GZT’de yer alan bere göre; Halihazırda geçerli olan ve 2014 yılında uygulamaya konulan yönetmelik, eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklara okula başlama zorunluluğu getiriyor, ancak ailelerin talebiyle bu sınır 66 aya kadar esnetilebiliyordu. Bu esnek yapı, tek bir birinci sınıf şubesinde dahi 66 aylık bir öğrenci ile neredeyse 80 aylık (6 yıl 8 aylık) bir öğrencinin yan yana eğitim görmesine, yani 14 ayı bulan ciddi bir yaş farkının oluşmasına neden oluyordu. Eğitim uzmanları, bu farkı, gelişimsel açıdan büyük uçurumlar barındıran bebekler arasındaki farka benzeterek, akademik başarıda uyum sorunları ve sosyal gelişimde zorluklar yaşandığına dikkat çekiyordu.

Psikologlar ve eğitimciler, kontrolsüz yaş farkının özellikle duygusal ve fiziksel olarak daha küçük öğrencileri olumsuz etkilediğini sıklıkla dile getiriyordu. Henüz oyun çağı özelliklerini tam olarak üzerinden atamamış 66 ila 71 aylık çocukların, daha olgun akranlarına kıyasla ince motor becerileri, dikkat süreleri ve sosyal kurallara uyum konularında yetersiz kalması, onları sınıf içinde akran zorbalığı riskine ve baskıya karşı savunmasız bırakıyordu. Yeni düzenleme, ilkokula başlama yaşını 72 ay olarak sabitleyecek, ancak çocukların bireysel gelişim hızları dikkate alınarak 69 ay ile 75 ay arasında dar bir esneklik bandı tanımlanacak. Bu formül sayesinde eski sistemdeki büyük yaş farkları ortadan kalkacak ve akran zorbalığı riski önemli ölçüde azaltılmış olacak.

Öğretmenlerin sınıf gözlemleri de küçük yaşta okula başlayan öğrencilerin yazı yazma, yönerge takip etme ve öz bakım (tuvalet ihtiyacı, yemek yeme) becerilerinde ciddi güçlükler yaşadığını ortaya koyuyor. Bu öğrenciler okul temposuna daha çabuk yoruluyor, ağlama krizleri geçirebiliyor ve motor beceri eksikliği nedeniyle çanta hazırlama veya düğme ilikleme gibi temel işleri dahi bağımsız olarak gerçekleştiremiyor. Psikologları, okul disiplinine uyum için en ideal olgunluk düzeyinin 72 ay civarında oluştuğunu, erken başlayan çocuklarda okuma-yazmaya geçiş süreçlerinin geciktiğini ve bu durumun öğrencide kalıcı bir özgüven kaybına yol açabildiğini vurguluyor. MEB'in bu kararı, eğitimin kalitesini artırma vizyonu çerçevesinde atılmış, çocuk merkezli önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
