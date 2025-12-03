onedio
Bazı Şirketler Sadece Zengin Ailelerin Çocuklarını mı İşe Alıyor?

Oğuzhan Kaya
03.12.2025 - 08:40 Son Güncelleme: 03.12.2025 - 09:46

İş görüşmeleri özellikle iş arayan kişilerin hayatında önemli yer tutuyor. Hatta pek çok kişi sürecin nasıl süreceğini bilmeden bunun için bütçe ve zaman ayırıyor. Alınan veya alınmayan olumsuz geri dönüşler de sosyal medyada şikayet olarak kendisine yer buluyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bazı şirketlerin sadece varlıklı kişileri işe aldığını iddia etti. Bu görüşe katılan da var, katılmayan da...

Viral olan video şöyle...

Tepkiler şöyle;

Bunun kar odaklı olduğunu düşünen de var.

Paranın belli bir zümre içinde olması için yapıldığını söyleyen de...

Sektörden iddialar da geldi.

Diğer tepkiler şöyle;

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
