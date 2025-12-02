onedio
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
02.12.2025 - 20:58

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

Yapacağın edebiyata...

twitter.com

(Açma) detayı çok iyi.

twitter.com

Atanma bekliyor o da.

twitter.com

Eski halini merak ettik.

twitter.com

Neyin prensibi bu?

twitter.com
Vardır bir nedeni...

twitter.com

Yapay zeka da kafayı yedi.

twitter.com

Müzik terimi en azından.

twitter.com
twitter.com

Allah zihin açıklığı versin.

twitter.com
Zor haliyle...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

