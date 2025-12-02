Timeline'a Salınan Yanık Pide Hakkında Benzetme Sanatını Konuşturan Kişiler

X'in dinamikleri Instagram olsun Facebook olsun diğer mecralardan biraz farklı. Bazen alakasız bir gönderi ilginç bir şekilde milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bazen attığınız bir fotoğraf beklediğinizden farklı kafalarda yorumlar gelmesine neden oluyor. Bir X kullanıcısı da fırında unuttuğu pideleri paylaştı ama 'nimetle şaka olmaz' ilkesini o anlığına iptal eden goygoycular benzetme sanatının eşsiz örneklerini gösterdi.