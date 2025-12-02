Timeline'a Salınan Yanık Pide Hakkında Benzetme Sanatını Konuşturan Kişiler
X'in dinamikleri Instagram olsun Facebook olsun diğer mecralardan biraz farklı. Bazen alakasız bir gönderi ilginç bir şekilde milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bazen attığınız bir fotoğraf beklediğinizden farklı kafalarda yorumlar gelmesine neden oluyor. Bir X kullanıcısı da fırında unuttuğu pideleri paylaştı ama 'nimetle şaka olmaz' ilkesini o anlığına iptal eden goygoycular benzetme sanatının eşsiz örneklerini gösterdi.
Paylaşım şöyle;
Biraz da yorumlara bakalım.
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
