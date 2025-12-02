onedio
Timeline'a Salınan Yanık Pide Hakkında Benzetme Sanatını Konuşturan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 19:29

X'in dinamikleri Instagram olsun Facebook olsun diğer mecralardan biraz farklı. Bazen alakasız bir gönderi ilginç bir şekilde milyonlarca görüntülenme alabiliyor. Bazen attığınız bir fotoğraf beklediğinizden farklı kafalarda yorumlar gelmesine neden oluyor. Bir X kullanıcısı da fırında unuttuğu pideleri paylaştı ama 'nimetle şaka olmaz' ilkesini o anlığına iptal eden goygoycular benzetme sanatının eşsiz örneklerini gösterdi.

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Biraz da yorumlara bakalım.

Biraz da yorumlara bakalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
